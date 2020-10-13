الأقصر تحت مظلة التطوير.. رفع كفاءة السوق السياحى وميدان المحطة.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

يشهد السوق السياحى القديم بالأقصر، أعمال تطوير مكثفة وشاملة بجانب تطوير ميدان المحطة، وذلك تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك لإبراز الصورة الحضارية والجمالية لمدينة الأقصر خلال استقبال السائحين للمحافظة، وتماشيا مع سياسة الدولة بتطوير كافة المناطق السياحية، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر والعميد أيمن الشريف رئيس المدينة.

وقال العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، أنه تنفذ الجهات المشاركة فى أعمال التطوير والتجميل بمدينة الأقصر أعمال تطوير السوق السياحى القديم بالأقصر، وبقية مكونات المشروع الضخم، بما يتناسب مع الشكل الحضارى بما يضمن تنفيذ الأعمال وفقا للجداول الزمنية المحددة، وفق التصميمات الموضوعة، علاوة على الجوانب القانونية والإدارية المتعلقة ببعض التحديات التى سيتم مواجهتها بما يحقق الصالح العام، ومن المقرر أن يتم الارتقاء بحال السوق، ويشمل رفع كفاءة الأرضيات والبلدورات والإنارة والإطفاء مع تجديد الألواح الخشبية للتندات ضد الشمس، وهو الذى يجرى الان على مراحل ليتناسب ذلك مع مكانته التاريخية والتراثية على الخريطة السياحية.

وأكد رئيس مدينة الأقصر، على الإسراع بمعدلات تنفيذ هذا المشروع الحيوى والذى يستهدف إحداث نقلة حضارية وإبراز الشكل الجمالى، حيث وصلت معدلات التنفيذ إلى أكثر من حوالى 50% .



رفع كفاءة السوق السياحي وميدان المحطة

رفع كفاءة السوق السياحي وميدان المحطة



رفع كفاءة السوق السياحي وميدان المحطة