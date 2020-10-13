استكمال رصف طريق أبو الأخضر - العلاقمة - المانسترلى بتكلفة 77 مليونا بالشرقية

الشرقية - فريق المحافظات

تتابع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية أعمال استكمال رصف طريق أبو الأخضر / العلاقمة / المانسترلى بقطاعيه الأول والثانى بطول 14 كم بنطاق مركزى الزقازيق وههيا والمُقام بتكلفة 77 مليون و300 ألف جنيه.

وتعد مراحل تنفيذ الأعمال بمشروع الرصف عبارة عن القطاع الأول للطريق يبدأ من أبو الأخضر / كفر موسى عمران / العلاقمة بطول 7 كم وبتكلفة 35 مليونا و900 ألف جنيه وبلغت نسبة التنفيذ 72% .

والقطاع الثانى يبدأ من أبو الأخضر / العلاقمة وصولًا إلى المانسترلى بطول 7 كم وبتكلفة 41 مليون و400 ألف جنيه حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى 89%، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ الأعمال بالمشروع نهاية يونيه 2021م.

وأشار مدير مديرية الطرق إلى أن الأعمال الجارية بالمشروع تشمل إزدواح وتوسعة ورصف ورفع كفاءة ‏وإنارة وصيانة لقطاعات منهارة متفرقة بالطريق وذلك للحد من الحوادث المرورية وتحقيق الراحة للمواطنين وأصحاب السيارات بالإضافة إلى أنه يمثل محورا مروريا جديدا يربط بين مراكز بلبيس - الزقازيق، وههيا - أبوكبير، ويقلل من حده الزحام داخل مدينة الزقازيق.

وشدد مدير مديرية الطرق على ضرورة إلزام الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال الالتزام بالجدول الزمنى المحدد للانتهاء من كافة الأعمال بالطريق مع مراعاة الجودة فى العمل والالتزام بالمواصفات المحددة ووضع الحلول العاجلة لأى صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ وتسليم المشروع ودخوله الخدمة الفعلية فى الموعد المحدد.

أوضح مدير مديرية الطرق بالشرقية أنه جارى تنفيذ 17 مشروع بقطاع الطرق بنطاق المحافظة بطول 192.1 كم وبتكلفة مليار و554 ألف جنيه للوصول إلى بنية تحتيه سليمة ورفع كفاءة الطرق بمختلف المراكز ‏والمدن بهدف تقليل الكثافة المرورية والحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين.