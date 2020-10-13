استقرار أسعار مواد البناء محليا.. والأسمنت يسجل 650-680 جنيها من المصنع

كتب أحمد حمادة

شهدت أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 13-10-2020 استقرارا في السوق المحلى وذلك بفضل زيادة المعروض وفقا لما أعلنت عنه شعبة مواد البناء التجارية بالقاهرة.

وقال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الحديد سجلت بين 9100 - 9500 جنيه للطن تسليم ارض مصنع ، والسعر للمستهلك عند 9400 -10000 جنيها.

وأضاف الزيني في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع أن، أسعار الأسمنت سجلت 650-680 جنيها تسليم المصنع في حين يصل سعر المستهلك الي 700-750 جنيها للطن و أسعار الجبس 550 - 650 جنيها للطن، وسعر الرمل بين 60-100 جنيها، والطوب بين 750-950 جنيها للألف طوبة.

وكانت الجمعية العمومية للشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية عقدت جلسة إجراءات برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية اليوم الاحد لانتخاب مجلس ادارة الشعبة وهيئة مكتبها.

وبعد اللجوء لصندوق الاقتراع السري تم انتخاب مجلس إدارة الشعبة ثم اختيار هيئة المكتب بالتزكية حيث جاء أحمد الزيني رئيسا الشعبة للمرة الخامسة وحمدي رضيوي ورفعت فوزي نائبين أول وثان وعبد العزيز قاسم سكرتيرا عاما وعلاء الدين النجار سكرتيرا عاما مساعدا.

وطالب رئيس اتحاد الغرف التجارية الشعبة بزيادة السعي لخدمة قطاعها من خلال مناقشة كافة الموضوعات وترتيب أولوياتها مؤكدا علي دعم الاتحاد لكل الشعب النوعية لدعم الأنشطة المختلفة ومن ثم دعم اقتصادنا القومي.

ومن جانبه قال أحمد الزيني عقب انتخابه بالإجماع رئيسا الشعبة أن الفترة القادمة تحتاج تكاتف كافة الأطراف لمساندة هذا القطاع، مشيرا إلي أنه تم تشكيل مجموعة لجان من مجلس إدارة الشعبة لمناقشة الموضوعات التي تهم هذا القطاع منها لجان (الضرائب والأسمنت والحديد ولجنة خاصة لمتابعة شروط مواد البناء)، مشددا علي أهمية العمل الجماعي خلال دورة مجلس إدارة الشعبة الحالية 2024.