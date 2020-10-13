استطلاع يكشف تأييد غالبية الكنديين لحكومة جستن ترودو

كشف استطلاع جديد للرأى اليوم الثلاثاء عن أن غالبية الكنديين يدعمون حكومة رئيس الوزراء، جستن ترودو، في اتجاهها العام وحكمها للبلاد.
وأوضح استطلاع مؤسسة "مارو/بلو" أنه ومع ذلك، فإن غالبية الكنديين يتوخون الحذر بشأن العجز المتزايد الذي يجب أن يكون موضوعا للتركيز، والأغلبية لديها تصور أن الحزب الليبرالي يهتم فقط بالأماكن والأشخاص الذين يصوتون لأعضائه، وليس الجميع.
وأشار الإستطلاع إلى أن الأغلبية (53.5%) تدعم حكومة ترودو في جميع المقاطعات والمناطق باستثناء مقاطعة ألبرتا. وتعتقد الأغلبية (59%) أن الحكومة الفيدرالية تتخذ القرارات الصحيحة لكندا ، وتدعم مقاطعتها بالتحويلات والإنفاق (59%)، ولديها الأولويات الصحيحة (55%).
ويقول الثلثان (62%) إن التقشف يزيد من تقلص الاقتصاد، ويضر توفير الوظائف، ويتعارض مع الواقع العالمي.
استطلاع يكشف تأييد غالبية الكنديين لحكومة جستن ترودوالثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 06:03 م
رئيس الوزراء الكندى جستن ترودو
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كشف استطلاع جديد للرأى اليوم الثلاثاء عن أن غالبية الكنديين يدعمون حكومة رئيس الوزراء، جستن ترودو، في اتجاهها العام وحكمها للبلاد.
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