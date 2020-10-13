اجتماع جديد على مستوى الوزراء فى القاهرة لتفعيل التعاون بين مصر والأردن والعراق

كتب: أحمد جمعة

قال وزير خارجية العراق فؤاد حسين إن اجتماع الآلية الثلاثية بين مصر والعراق والاردن تطرق لعدد من الملفات السياسية والاقتصادية فى عدة مجالات منها الطاقة والكهرباء والنفط، والتعاون فل المستقبل بين البلدان الثلاثة، مشيرا إلى أنه تم التطرق إلى ملف إعادة الإعمار وكيفية الإستفادة من الشركات المصرية والأردنية من أجل إعادة إعمار المدن المدمرة.

وأشار وزير خارجية العراق فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية سامح شكرى ونظيره الأردنى إلى اجتماع سيعقد فى القاهرة بين عدد من الوزراء المعنيين للدول الثلاثة لتفعيل ما تم الاتفاق عليه فى اجتماعات القادة، مؤكدا أن بلاده تتبع نهج الحوار فى اى مشكلات تواجه بلاده.

بدوره، قال وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي إن اجتماع آلية التنسيق وتفعيل ما تم الاتفاق عليه بين قادة البلدان الثلاثة فى اجتماعات عمان شهر أغسطس الماضى، مشيرا إلى أن التكامل والتعاون بين الدول العربية هى حاجة ملحة.