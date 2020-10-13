إيهاب حنفى: صرف 37.5 مليار جنيه لتطوير العشوائيات فى عهد الرئيس السيسي

كتب - محمد شرقاوى

قال إيهاب حنفى، موثق عام صندوق تطوير العشوائيات بمجلس الوزراء، إنه يتم عمل كارت لكل عقار يشمل المساحة وعدد الغرف، وذلك لعدم حدوث أى تعديات، لافتًا إلى أن هذا الإجراء يتم بعيدا عن الصندوق.

وأكد إيهاب حنفى، عبر مداخلة هاتفية بفضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن سبب نجاح صندوق تطوير العشوائيات هو تضافر جهود مؤسسات الدولة مع بعضها، موضحًا أن المرحلة العاجلة التى تم التكليف بها من الرئيس عبد الفتاح السيسى والقيادة السياسية هى تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، وهما 357 منطقة بها 240 ألف وحدة سكنية، بتكلفة تقديرية حوالى 38.5 مليار جنيه.

وأشار إلى أن كل ما صرف من صندوق تطوير العشوائيات منذ عام 2008 حتى 2014 وصل إلى 652 مليون جنيه، ولكن فى عهد الرئيس السيسى بعد افتتاح حى الاسمرات تم صرف 37.5 مليار جنيه، وهذا يدل على مدى اهتمام القيادة السياسية بتطوير العشوائيات.