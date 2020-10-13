اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 11:50 م
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إيقاف مؤقت لتجارب عقار شركة إيلي ليلي الأمريكية لعلاج كورونا

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 10:21 م
إيقاف مؤقت لتجارب عقار شركة إيلي ليلي الأمريكية لعلاج كورونا علاج كورونا
رويترز

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قالت شركة (إيلي ليلي) الأمريكية لصناعة الأدوية اليوم الثلاثاء إن التجارب السريرية التي تمولها الحكومة لعلاج مرض كوفيد-19 بالأجسام المضادة جرى إيقافه مؤقتا بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

وقالت مولي ماكولي المتحدثة باسم الشركة في بيان عبر البريد الإلكتروني "لزيادة الحذر، أوصت لجنة (أكتيف-3) المستقلة لمراقبة سلامة البيانات بوقف مؤقت لعملية التسجيل ... وتدعم الشركة قرار اللجنة المستقلة لتضمن بحذر سلامة المرضى المشاركين في هذه الدراسة".

والعقار الذي تطوره شركة ليلي مشابه لعلاج شركة ريجينيرون لصناعة الأدوية الذي تلقاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد إصابته بمرض كوفيد-19.

وكانت شركة ليلي قد طلبت بالفعل من الجهات الأمريكية المنظمة تصريح علاجها بالأجسام المضادة، الذي يطلق عليه اسم (ال.واي-كوف555)، وذلك لاستخدامه في حالات الطوارئ بعد نشر بيانات في سبتمبر أيلول تظهر أنه ساعد في تقليل دخول المصابين بكوفيد-19 إلى المستشفيات وأجنحة الطوارئ للعلاج.

ويجري تطوير العلاج مع شركة أبسيليرا الكندية للتكنولوجيا الحيوية. 


لتجارب عقار شركة إيلي ليلي

شركة إيلي ليلي الأمريكية

علاج كورونا

كورونا

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