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إيفانكا ترامب تقود حملة والدها في أريزونا وسط الأطفال والعائلات.. صور

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 10:57 ص
إيفانكا ترامب تقود حملة والدها في أريزونا وسط الأطفال والعائلات.. صور ايفانكا ترامب
كتب آسر أحمد

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حرصت إيفانكا ترامب، نجله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشارته، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، بمجموعة صور من زيارتهما لولاية أريزونا الأمريكية، للترويج لحملته الانتخابية في الجولة الرئاسية القادمة.

وظهرت  نجلة الرئيس الأمريكي، في الصور التي نشرتها وهي في كامل أناقتها وسط عدد كبير من الأمريكيين الجمهوريين الداعمين لوالدها في الجولة القادمة من الانتخابات الرئاسية، وركزت ابنة ترامب على توطيد علاقتها في الصور مع الأطفال والعائلات، حيث ظهرت وهي تتوسط عدد من الأطفال داخل الولاية الأمريكية الكبرى.

 

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وكان قد أظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة رويترزإبسوس، الأربعاء الماضي، أن المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن يتقدم على منافسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بين المرشحين المحتملين في ولاية فلوريدا وأن السباق الانتخابي متقارب في ولاية أريزونا.

وأشار الاستطلاع إلى أن بايدن نائب الرئيس السابق يتقدم بفارق أربع نقاط مئوية في فلوريدا وبفارق نقطتين مئويتين في أريزونا. وكانت نتائج المرشحين متقاربة فعليا في فلوريدا وأريزونا في الأسبوع الماضي.
 
وتستطلع رويترز إبسوس، آراء الناخبين المحتملين في ولايات ويسكونسن وبنسلفانيا وميشيجان ونورث كارولاينا وفلوريدا وأريزونا وهي ولايات سيكون لها دور حاسم في تحديد ما إذا كان ترامب سيظل في البيت الأبيض أم أن بايدن سيطيح به في الانتخابات المقررة في الثالث من نوفمبر.
 

 

 


إيفانكا ترامب

دونالد ترامب

زيارة ترامب لاريزونا

ولاية أريزونا

ابنه ترامب

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