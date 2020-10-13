اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 08:49 م
خالد صلاح
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إيطاليا تسجل 5901 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 الأخيرة

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 08:10 م
إيطاليا تسجل 5901 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 الأخيرة كورونا فى إيطاليا - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، تسجيل 5901 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في أنحاء البلاد في الساعات الـ24 الأخيرة، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد منذ بدء تفشي الوباء إلى 365 ألفا و467 حالة.
وذكر التقرير الصحي اليومي الخاص بحالة الطوارئ - والذي أوردته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية اليوم /الثلاثاء/ - أنه "مقارنة بيوم أمس، تم تسجيل 41 حالة وفاة أخرى، ليصل بذلك العدد الإجمالي للضحايا إلى 36 ألفا و246 منذ بداية حالة الطوارئ".


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