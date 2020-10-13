إنشاء وحدة لوزارة التضامن الاجتماعى بجامعة القناة

الإسماعيلية - السيد فلاح

وقع اليوم الثلاثاء الدكتور أحمد زكى، رئيس جامعة قناة السويس، مع الدكتورة نڨيين رياض القباج، وزيرة التضامن الإجتماعى، بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الإجتماعى وجامعة قناة السويس بشأن إنشاء وحدة للتضامن الإجتماعى داخل الجامعة.

وقال الدكتور أحمد زكى، إن ذلك تنفيذًا لتوجهات القيادة السياسية بضرورة التكامل بين قطاعات الدولة المختلفة، وزارة التضامن الإجتماعى ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وتماشيًا مع قرارات المجلس الأعلى للجامعات من أجل تحقيق التنمية المستدامة بمصر 2030.

أضاف، رئيس هيئة قناة السويس، أن البروتوكول يهدف إلى تعاون الطرفين فى إنشاء وحدة التضامن الإجتماعى بجامعة قناة السويس وذلك لكونها جزء من رؤية مصر للتنمية المستدامه 2030، وبصفة خاصة محورى العدالة الإجتماعية وبناء الإنسان.

وتابع الدكتور أحمد زكى، رئيس الجامعة أن البروتوكول يحقق عدد من الأهداف أهمها توفير كافة الخدمات الإجتماعية والإقتصادية للطلاب من خلال حزمه من الخدمات المتكامله للطالب، وتلبية احتياجاتهم الأساسية أثناء سنوات دراساتهم الجامعية وللخرجين الجدد بعد الإنتهاء من دراستهم، وتعزيز الوعى الايجابى لطلاب الجامعات لزيادة معدلات الاستثمار فيهم من أجل تعزيز العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادى، ودعم معارف وخبرات طلاب الجامعات المصرية من خلال تكريس ثقافة التطوع لدى الطلاب فى كافة الأنشطة الخدمية، مشيرًا إلى أن الهدف العام من إنشاء الوحدة هو تحسين مستوى الطالب من جميع الجوانب ورفع مستوى الانتماء والولاء.

وقالت الدكتورة نڨيين رياض القباج، أن البروتوكول يشمل ثلاث محاور هى: أولا: محور الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى من خلال تقديم، خدمات حماية وتنمية اجتماعية، وخدمات تأهيل ودمج الأشخاص ذوى الإعاقة، خدمات تمكين اقتصادى وشمول مالى.

وثانيًا، محور التوعية وبناء الشخصية من خلال، عقد الندوات والحلقات النقاشية، توزيع كتيبات ونشرات توعوية، ومنصات إلكترونية.

وثالثًا: محور دعم المعارف والخبرات من خلال القيام بزيارات تفقدية لوزارة التضامن الاجتماعى والحوار مع العاملين، وزيارات ميدانية لمشروعات تنموية تحت مظلة الوزارة، والتطوع جزء من الوقت لصالح مشروعات أو الفئات التى تخدمها وزارة التضامن الإجتماعى.

وأكدت وزيرة التضامن أن الوزارة تتعهد بتقديم الدعم الكامل المادى والمعنوى للطلاب غير القادرين هذا إلى جانب الدعم الذى يحصل علية الطالب من صندوق التكافل الإجتماعى مع قيام وزارة التضامن الإجتماعى يدفع أجور العاملين بهذه الوحدة.