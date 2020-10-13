اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 08:00 م
خالد صلاح
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إقليم كردستان العراق يسجل 900 إصابة بفيروس "كورونا"

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 06:11 م
إقليم كردستان العراق يسجل 900 إصابة بفيروس "كورونا" إقليم كردستان العراق
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق، اليوم الثلاثاء، تسجيل 900 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي الإصابات منذ بدء الأزمة في الإقليم إلى 57365 إصابة.
وقالت الوزارة في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، إنه تم إجراء 5609 فحوصات طبية جديدة، مشيرة إلى أن مجموع المواطنين الذين دخلوا العزل الصحي 21871 مواطنا، والمغادرون للعزل الصحي 21871 مواطنا، فيما بلغ إجمالي الوفيات 2040 حالة وفاة. 


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كردستان العراق

كورونا

كورونا فى العراق

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