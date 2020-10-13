اليوم السابع
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إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم على الطريق الإقليمى بالشرقية

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 10:53 ص
إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم على الطريق الإقليمى بالشرقية حادث تصادم - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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أصيب 4 أشخاص بإصابات متنوعة فى حادث تصادم  بين سيارتين نقل وملاكى، أعلى الطريق الإقليمى نزلة العاشر من رمضان، وتم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحى.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوقوع حادث تصادم أعلى الطريق الإقليمى.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، وتبين من التحريات وقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل وملاكى، نتيجة السرعة الزائدة، وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص بكدمات وسحجات وتم نقلهم إلى مستشفى التأمين الصحى العام، وتم تحرير محضر بالواقعة، ورفع آثار الحادث من الطريق، وتحرر محضر بالواقعة.

 


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