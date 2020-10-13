إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم أمام قرية المهدية بالشرقية

أصيب 4 أشخاص بإصابات متنوعة فى حادث ميكروباص مع دراجة بخارية، أمام قرية المهدية دائرة مركز ههيا بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ههيا المركزى، لتلقى الإسعافات الأولية.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوقوع حادث تصادم أمام قرية المهدية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة ههيا إلى موقع البلاغ، وتبين من التحريات تصادم سيارة ميكروباص بدراجة بخارية نتيجة السرعة الزائدة، وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص بكدمات وسحجات وتم نقلهم إلى المستشفى المركزى العام، وتم تحرير محضر بالواقعة، ورفع آثار الحادث من الطريق، وتحرر محضر بالواقعة.