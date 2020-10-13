إصابة 3 فى مشاجرة بسبب لهو الأطفال بطما سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما شمال محافظة سوهاج من السيطرة على مشاجرة بدائرة المركز تم إطلاق الأعيرة النارية فيها ونتج عنها إصابة 3 أشخاص من بينهم 2 برش خرطوش تم نقل المصابين لمستشفى طما المركزى، وتم ضبط السلاح المستخدم في الواقعة.

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء جلال أبوسحلى نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومصابين دائرة المركز.

انتقل مأمور وضباط المركز وبالفحص تبين أنها بين كل من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد أحمد تعيلب رئيس وحدة مباحث المركز والنقيب أحمد رشاد معاون مباحث المركز بأن المشاجرة بين طرف أول محمد م ع م - "45 سنة عامل مصاباً " جرح رضي بفروه الرأس " وزوجته نعناعه ص ع 43 سنة ربة منزل، وبين طرف ثان عبدالعزيز ج ع 22 سنة عامل مصاباً " رش خرطوش بالصدر " ومحمد ع ع س 23 سنة عامل مصاباً " رش خرطوش بالقدم اليسرى " والطرفان يقيمان بذات الناحية.

تم ضبط طرفـي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الأول السلاح المستخدم فرد خرطوش محلي الصنع و" 2 " طلقة من ذات العيار وبسؤالهم تبادلوا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما علي الأخر بالضرب واتهم الطرف الثاني – الأول من الطرف الأول بإطلاق أعيرة من سلاح خرطوش كان بحوزته وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.