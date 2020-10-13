إصابة 3 أشخاص في انقلاب توك توك على الطريق الزراعى بنى سويف الواسطى

بنى سويف هانى فتحى

شهدت قرية افوة التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف اليوم الثلاثاء، واقعة انقلاب توك توك على الطريق الزراعى بنى سويف الواسطى أمام القرية. وأصيب ثلاثة أشخاص بينهم سيدتان فى حادث انقلاب توك توك على الطريق الزراعى بنى سويف الواسطى أمام قرية عطف افوة التابعة لمركز الواسطى.

ونقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق إسعاف بنى سويف أولفت محمد محمود 37 سنة، مقيمة قرية اطواب مصابة باشتباه كسر بالضلوع ومصطفى أبوزيد أمين مقيم قرية اطواب مصاب اشتباه كسر بالقدم اليمني وسميرة جمعة سيد40 سنة مقيم قرية اطواب مصابة باشتباه كسر بالكتف الايسر جروح وكدمات متفرقه إلى مستشفى الواسطى المركزى لتلقى العلاج اللازم داخل قسم الاستقبال بالمستشفى.