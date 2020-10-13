إصابة 3 أشخاص فى حوادث متفرقة بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

أصيب ثلاثة أشخاص فى حوادث متفرقة بمحافظة أسوان، اليوم، الثلاثاء، بعد سقوط توك توك من أعلى كوبرى إدفو، واصطدام سيارة بشخص فى الرديسية مركز إدفو، واصطدام سيارة أيضاً بشخص فى المدينة الصناعية شرق مدينة أسوان.

كان شخصاً لقى مصرعه، أسفل عجلات القطار أثناء مروره شريط السكة الحديد بمنطقة النفق بمدينة أسوان، وتم نقل الجثة إلى مشرحة أسوان العمومية تحت تصرف النيابة.

تلقى اللواء مصطفى عبد الفتاح، مدير أمن أسوان، إخطاراً من غرفة عمليات شرطة النجدة تفيد بمصرع "محمود سرحان حسين عبد اللطيف" 35 سنة، مقيم منطقة خور عواضة دائرة قسم ثان أسوان، وذلك تحت عجلات القطار أثناء مروره شريط السكة الحديد بمنطقة النفق بمدينة أسوان، تم نقل الجثة إلى مشرحة أسوان العمومية تحت تصرف النيابة.

كانت مباحث المرور بأسوان، تمكنت من ضبط سائق لتعاطيه المخدرات أثناء القيادة، وذلك خلال حملة فى مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، تم خلالها فحص 25 قائد سيارة بكمين أبوسمبل دائرة قسم شرطة أول أسوان، أسفر الفحص عن ضبط حالة إيجابية لتعاطى الأقراص المخدرة.

كما أسفرت نتائج الحملات المرورية، التى قادها العميد أحمد سامى، مدير إدارة المرور، والعميد محمد زردق، رئيس مباحث المرور بأسوان، عن ضبط 256 مخالفة مرورية متنوعة، على النحو التالى: تحرير 47 مخالفة تجاوز حد السرعة، والتصالح الفورى فى 42 مخالفة، وتحرير 46 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 44 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 76 مخالفة متنوعة.