اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 08:53 م
خالد صلاح
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إصابات كورونا فى أمريكا تقترب من 8 ملايين شخص

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 07:52 م
إصابات كورونا فى أمريكا تقترب من 8 ملايين شخص كورونا فى أمريكا - أرشيفية
أ ش أ

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أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية بأن عدد حالات الإصابة الإجمالي بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة ارتفع إلى 7 ملايين و817 ألفا و863 شخصا على الأقل، وذلك بعد تسجيل 13 ألفا و664 حالة إصابة اليوم.
وأشارت الجامعة - حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم/ الثلاثاء/ - إلى أن عدد حالات الوفاة جرّاء الفيروس داخل الولايات الأمريكية بلغ 215 ألف و355 حالة، وذلك بعد تسجيل 270 حالة وفاة اليوم.


كورونا

كورونا فى أمريكا

إصابات كورونا

الولايات المتحدة

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