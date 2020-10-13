غزة (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل 3 ألاف و97 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما تم الإبلاغ عن 801 حالة خطيرة، وذكرت الوزارة - في بيان أوردته صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية على موقعها الالكتروني، اليوم الثلاثاء، - أن حصيلة الوفيات بلغت 2021 حالة وفاة بعد تسجيل 38 حالة خلال الساعات السابقة، بينما يتواجد 242 حالة على أجهزة التنفس الصناعي.