اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 07:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إسرائيليون يؤكدون التوصل لاتفاق إذا كانت المحادثات مع لبنان حول الحدود إيجابية

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 06:48 م
إسرائيليون يؤكدون التوصل لاتفاق إذا كانت المحادثات مع لبنان حول الحدود إيجابية لبنان
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال مسؤولون إسرائيليون إنه إذا كانت المحادثات التى ستنطلق غدا بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم الحدود إيجابية، سيتاح التوصل إلى اتفاق خلال أسابيع.

ووفقا لموقع العربية، أضاف مسؤولون إسرائيليون فى رسالة إلى الوفد اللبنانى الذى سيشارك فى المحادثات المقررة، غدا الأربعاء، حول ترسيم الحدود بين البلدين، أنه فى حال خاض اللبنانيون المفاوضات بنهج إيجابى وعملى فسيكون من الممكن التقدم بسرعة والتوصل إلى اتفاق خلال أسابيع أو شهور.

وتابع مسؤولون إسرائيليون: سنخوض المفاوضات بشكل عملى بهدف حل الخلاف حول حدود المياه الاقتصادية بين البلدين، وإن كان اللبنانيون يسعون للتفاوض من أجل هزيمة العدو الصهيونى فلن يكون هناك تقدم وسيبقى اللبنانيون فى الوضع الذى هم عليه الآن دون أن يتمكنوا من فتح حقول الغاز التابعة لهم.

 


إسرائيل

لبنان

ترسيم الحدود

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة