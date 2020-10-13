إسبانيا تقترب من 900 ألف إصابة بكورونا

وكالة الأنباء الإسبانية - أفى

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية الثلاثاء عن تسجيل سبعة آلاف و118 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها ألفين و759 في آخر 24 ساعة، ليترتفع إجمالي الإصابات إلى 896 ألف و86 حالة، منذ بداية الجائحة.



وبلغ عدد الوفيات 33 ألف و204 حالات وفاة، بعد وفاة 80 حالة أخرى، بحسب بيانات رسمية.



وكان إقليم الباسك (شمال) الأكثر تضررا بتسجيل 508 إصابة جديدة، يليه مدريد (491) ثم نابارا (ِشمال) بـ363 حالة جديدة.



ومدريد هي المنطقة ذات أعلى معدل إشغال لوحدات العناية المركزة بنسبة 38.11٪؛ وبها أعلى مستوى من الحالات الإيجابية في اختبارات PCR بنسبة 17.9٪.



في ظل هذا الوضع، لا تزال العاصمة الإسبانية وثماني بلديات كبيرة مجاورة في حالة تأهب منذ يوم الجمعة الماضي بسبب تأثير الجائحة الكبير، حيث يتم تطبيق قيود من قبل الحكومة المركزية وتعارضها سلطات مدريد المحلية.



ولا يزال التوتر بين الإدارتين يتصاعد، بعد أن قال وزير الصحة سلفادور إيا، اليوم، إن الظروف غير مناسبة لرفع هذه القيود، بناءً على طلب حكومة الإقليم.