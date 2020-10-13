إزاى تسجل فى منصة الإشراف العلمى للدراسة الجامعية بالخارج.. خطوة بخطوة

كتب محسن البديوى

تقدم الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالى، عبر المنصة الإلكترونية (sus.cdm.edu.eg)، خدماتها للطلاب المصريين لإتمام دراستهم على نفقتهم الخاصة بالخارج، ووضعهم تحت الإشراف العلمى للإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالى.

وتستهدف منصة الإشراف العلمي خدمة الطلاب المصريين الذين يدرسون بالخارج في جميع أنحاء العالم وعلي نفقتهم الخاصة ولا يعملون بأي جهة حكومية داخل جمهورية مصر العربية ومنتظمين بالدراسة بداية من المرحلة الثانوية وحتي نهاية الدراسات العليا.

ويتيح الإشراف العلمي إمكانية تأجيل تجنيد الجيش ومنح تصريح السفر للخارج الكترونيًا وبكل سهولة علي حساب على الموقع، ومن خلاله يتم معادلة الشهادات بالمجلس الأعلى للجامعات بعد انتهاء الدراسة.

ويبرز "اليوم السابع" خطوات التسجيل على منصة الإشراف العلمي كالآتي:

إدخال البيانات الشخصية التأكد من سلامة الرقم القومي وتجنب أي أخطاء فيه التأكد من سلامة البريد الإلكتروني والموبايل لأنه من خلالهما سيتم استقبال كافة الرسائل والمعلومات المهمة عمل ملف للسنة الدراسية والتأكد ان الملفات المرفوعة بصيغة "pdf" أما لو سنك أكبر من 22 سنة أو هتحول من جامعة لجامعة أخرى لازم ترفع مستند القبول أو التحويل للجامعة الجديدة أو خطاب فصل حال الفصل من الجامعة القديمة تقوم الجهات المختصة بمراجعة البيانات والمستندات ويتلقي الطالب عبر البريد والهاتف المسجل ردًا بالقبول أو الرفض حال القبول يتم تحديد موعد للمقابلة مع الإدارة المركزية لاستكمال باقي الإجراءات وغير مسموح بدخول أي طالب بون موعد محدد















