إحالة العاملين بـ3 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق لتغيبهم عن العمل وغلق المقرات

القليوبية إبراهيم سالم

شكل الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، لجنة لمتابعة بعض مراكز الشباب بإدارتى شباب بنها وطوخ، وذلك بواقع 11 مركز شباب بالإدارتين، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وتشكلت اللجنة من هاني حجاج مدير إدارة التخطيط والمتابعة بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، يرافقه الدكتور ناصر السيد إبراهيم أخصائى بالإدارة، حيث تابعت اللجنة مراكز شباب مفتوحة والعاملين متواجدين، وكانت على النحو التالى: "كفر الجزار- ورورة - دملو - ميت الحوفيين - كفر بطا – بقيرة - بلتان- زاوية بلتان"، وتبين إلتزام العاملين وإقامة النشاط بها.

كما تبينت اللجنة، من وجود مراكز مفتوحة ولا يوجد بها أحد من العاملين سواء قوة شباب أو معينين من قبل مجلس الإدارة وهى مراكز شباب بطا والصفا، كما تبيت اللجنة من وجود مركز شباب كفر أبو زكرى مغلقا في غياب العاملين.

ومن ناحيته أمر الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، بإحالة العاملين المتغيبين للشؤون القانونية للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.