كييف (أ ش أ)

أعلن عمدة مدينة كييف فيتالى كليتشكو، إغلاق 5 مدارس بالعاصمة الأوكرانية كييف بعد اكتشاف إصابات مؤكدة بفيروس كورونا بين المدرسين، وأضاف كليتشكو - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية اليوم الثلاثاء، أن وضع تفشي الفيروس في المؤسسات التعليمية يزداد سوءًا، حيث تم إغلاق 3 مدارس بمنطقة بيتشيرسكي، ومدرسة في أوبولونسكي ومدرسة أخرى في بوديلسكي لاكتشاف نحو 430 إصابة بالفيروس بين المدرسين.