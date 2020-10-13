وأوضح عمدة كييف أنه تم إغلاق 74 مجموعة في 66 حضانة أطفال بصورة مؤقتة، في حين وضعت حضانتان قيد حجر صحي.
ويُذكر أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أوكرانيا حتى الآن بلغ 270 ألفًا و587 إصابة.

 