اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 06:11 م
خالد صلاح
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"أوبك" تتوقع بقاء النمو الاقتصادى العالمى فى حالة انكماش

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 04:34 م
"أوبك" تتوقع بقاء النمو الاقتصادى العالمى فى حالة انكماش أوبك - أرشيفية
أ ش أ

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أكدت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" اليوم أن توقعاتها تشير إلى بقاء النمو الاقتصادي العالمي عند سالب 4.1٪ لعام 2020 بينما في عام 2021 يتم تعديلها بالخفض إلى سالب 4.6٪ موضحة أنه في عام 2020 تمت مراجعة توقعات النمو الاقتصادي الأمريكي حتى سالب 4.2٪ على أساس سنوي ثم سالب 3.9٪ في عام 2021. 
وقال التقرير الشهري للمنظمة عن شهر اكتوبر الصادر اليوم الثلاثاء في فيينا أن توقعات النمو في منطقة اليورو في 2020 سوف تستمر عند سالب 7.7٪ .
ورجح التقرير أن ينخفض الطلب العالمي على النفط بمقدار 9.5 مليون برميل يوميا على أساس سنوي دون تغيير نسبي عن تقييم الشهر الماضي .
وأشار التقرير أن تراجع الطلب يعود إلى توقعات أقل لاستهلاك وقود النقل في الولايات المتحدة وأجزاء من أوروبا في النصف الثاني من عام 2020 بعد موسم قيادة صيفي ضعيف .
وأشار التقرير إلى تراجع الطلب على خام أوبك في 2020 بمقدار 0.3 مليون برميل يوميا مقارنة بتقييم الشهر السابق عند 22.4 مليون برميل يوميا وأقل بحوالي 7.0 مليون برميل يوميا مقارنة بعام 2019 .


أوبك

النمو الاقتصادى العالمى

كورونا

فيروس كورونا

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