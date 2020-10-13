"أوبرا الإسكندرية" تنظم أمسية ثقافية فى إحتفالات نصر أكتوبر

الإسكندرية جاكلين منير

نظمت دار الاوبرا المصرية بالاسكندرية ،برئاسة دكتور مجدى صابر ،مساء أمس أمسية ثقافية عن ذكريات بطولية من أرض سيناء روى خلالها الشاعر الكبير محمد بهجت وشاركته الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز أشعار لكل من صلاح عبد الصبور، فؤاد حداد ،صلاح جاهين ومحمد بهجت والتى ترتبط بالانتصارات الباسلة حيث عبرت عن قوة وصلابة الشعب المصرى فى مواجهة التحديات فى هذه الحقبة الزمنية.

وأشارت دار أوبرا الإسكندرية ، فى بيان لها اليوم أنه شارك كل من الفنان أحمد عصام والفنانة شروق بفقرة فنية بمجموعة من الأغاني الوطنية الخالدة ، وقد حضر الحفل مجموعة كبيرة من أبطالنا الحقيقيين الذين شاركوا بالحرب وأعربوا عن سعادتهم للاحتفال بذكرى أكتوبر المجيدة.

يذكر أن برنامج عودة أنشطة الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية، شمل حفلات لكوكبة من كبار نجوم الموسيقى والغناء فى مصر والوطن العربى منهم المطرب على الحجار والفنان مدحت صالح، أوركسترا القاهرة السيمفونى، رائد موسيقى ‏الجاز يحيى خليل والنفيخة، مسار إجبارى، فرقة أوبرا القاهرة، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، المنشدان وائل الفشنى - الشيخ ‏ايهاب يونس، بغدادى بيج باند، فرسان الشرق للتراث (عرض ريا وسكينة)، سعيد الارتيست، نسمة محجوب، اوركسترا صوت مصر ‏بقيادة المايسترو أحمد عاطف، فرقة الرقص المسرحى الحديث (عرض دموع حديد)، فرقة باليه أوبرا القاهرة، نوران أبو طالب، وسط ‏البلد.

وقد شاركت سميرة عبد العزيز شاركت فى رمضان الماضي بمسلسل "القمر آخر الدنيا"، من إخراج تامر حمزة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، ويشارك في بطولته، كل من الفنانة بشرى، مؤمن نور، ثراء جبيل، أحمد كرارة، وأميرة نايف وعمرو عابد.