اليوم السابع
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بمشاركة 350 قاضيا..

أمين مجلس الدولة يوضح أسباب انعقاد ندوة حول الإشراف على انتخابات البرلمان

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 06:42 م
أمين مجلس الدولة يوضح أسباب انعقاد ندوة حول الإشراف على انتخابات البرلمان جانب من المداخلة الهاتفية
كتب محمد عبد المجيد

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قال المستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة، أن الهدف من الندوة التى نظمها مجلس الدولة، اليوم بمشاركة 350 قاضى حول الاشراف على الانتخابات، الهدف منها هو تعريف القضاة خصوصا الجدد منهم والذين لم يشاركون فى العملية الانتخابية قبل ذلك بدورهم داخل اللجان، وما يجب أن يقومون به وما لا يجب أن يقومون به. 
 
وأضاف الأمين العام لمجلس الدولة، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الإثنين، على برنامج اليوم، والذى تقدمه الإعلامية سارة حازم على فضائية DMC، كذلك يتم إبلاغهم بالدور الذى تقوم به اللجنة الفرعية، والدور الذى تتولاه اللجان العامة فى الإشراف وإدارة العملية الانتخابية، تحت مظلة الهيئة الوطنية للانتخابات باعتبارها الجهاز المسئول عن التنظيم والإشراف على الانتخابات. 
 
وأكد المستشار طه كرسوع، على أن تلك الندوة أشبه بالندوات التثقيفية، حتى يقوم القضاة بطرح الأسئلة المختلفة، سواء فى التجارب السابقة الخاصة بها، حتى تكون الممارسات السليمة والصحيحة يأخذون الخبرة فيها من أساتذتهم المختصين من الهيئة الوطنية للانتخابات، حتى يخرج عمل الاشراف القضائى فى النهاية على العملية الانتخابية مثل ما حدد القانون الأدوار لكل طرف. 
 

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