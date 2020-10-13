أمن المنافذ يضبط 7 قضايا تسلل غير شرعي وتزوير

كتب محمود عبد الراضى

نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وتمكنت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية تم ضبط (8) قضايا تهريب أبرزها (مستحضرات تجميل – عقاقير ومستلزمات – ملابس جاهزة – قطع غيار ماكينات – بضائع أجنبية الصنع ) بلغت القيمة والتعويض المالى قرابه (1,5مليون جنيه).

ونجحت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد في ضبط قضية، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد المخدرة تم ضبط (6) قضايا ، وفى مجال الأمن العام تم ضبط (31) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح ، دخول دائرة جمركية بدون تصريح).

وأثمرت الجهود فى مجال ضبط المخالفات المرورية في تحرير (1180) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (206) حكم قضائى متنوع، وفى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية" تم ضبط (7) قضايا متنوعة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.