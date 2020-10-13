أمريكا تحصل على موافقة 7 دول على اتفاقات "أرتميس" للعمل على سطح القمر

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أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، اليوم الثلاثاء، انضمام 7 دول للولايات المتحدة في التوقيع على اتفاقات "أرتميس"، وهي سلسلة من الاتفاقات الثنائية الساعية لتأسيس قواعد الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي وتحديد السلوك البشري على سطح القمر.

ووفقا لما نشرت صحيفة "واشنطن بوست" على موقعها الإلكتروني، فقد وقّعت كل من المملكة المتحدة وأستراليا وكندا واليابان ولوكسمبورج والإمارات وإيطاليا على الاتفاقات - التي أعلنت (ناسا) عنها لأول مرة في مايو الماضي- لتكون الدول الـ7 أولى الدول التي تنضم للخطة الأمريكية لتنظيم العمل والحياة على سطح القمر.

واعتبرت الصحيفة، أن الدول الموقعة "مزيج انتقائي"، مشيرة إلى مشاركة اليابان، التي طالما كانت شريكة في محطة الفضاء الدولية، مع دول أخرى مثل أستراليا والإمارات التي لديها برامج للفضاء جديدة نسبية لكنها صاعدة.

وبحسب الصحيفة، تسمح القواعد التي وضعتها الولايات المتحدة للشركات الخاصة باستخراج موارد من القمر، كما ستسمح بخلق مناطق آمنة لمنع نشوب نزاع والتأكيد على تصرف الدول بشفافية في ما يتعلق بخططهم في الفضاء، ومشاركة اكتشافاتهم العلمية في هذا الصدد.

ونقلت الصحيفة عن رئيس وكالة (ناسا) جيم بريدينستاين قوله قبيل الإعلان: "إن الاتفاقات تعني بخلق قواعد للسلوك يمكن أن تتفق عليها جميع البلدان حتى يمكننا حفظ السلام والرخاء في المضي قدما نحو الفضاء وتجنب أي نوع من الارتباك أو الغموض الذي قد يؤدي إلى نزاع"، مشيرا إلى أن تلك الاتفاقات ستبني على ما جاء في معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967، والتي تحظر استخدام الأسلحة النووية في الفضاء كما تحظر على الدول تبني أي مزاعم سيادة على القمر أو أي أجسام سماوية أخرى.

وتابع بريدينستاين: "ليس هناك شيء في اتفاقات أرتميس غير مكتوب في معاهدة الفضاء الخارجي ... إنها تسعى من أجل جعل الدول تلتزم بمعاهدة الفضاء الخارجي".

وقال إن فعالية اليوم ليست إلا بداية وستنضم دول أخرى للدول الموقعة، مؤكدا أنه في نهاية المطاف ستخلق الولايات المتحدة "التحالف الدولي الأكبر والأكثر تنوعا على الإطلاق في استكشاف القمر وما هو أبعد من ذلك".

وسيكون التوقيع على الاتفاقات أحد شروط الولايات المتحدة على أية دولة راغبة في الالتحاق ببرنامجها "أرتميس" لإعادة رواد الفضاء لسطح القمر.

وتواجه الاتفاقات انتقادات من روسيا، حيث أكد رئيس وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) دميتري روجوزين - خلال مؤتمر دولي للفضاء أمس - عدم اعتزام روسيا الاشتراك في مهمة ناسا لاستكشاف القمر.