ألمانيا تنتقد سياسات تركيا التصعيدية فى شرق المتوسط

كتب أحمد عرفة

انتقد وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، تركيا لإعادتها إرسال سفينة مسح إلى منطقة بحرية متنازع عليها في شرق البحر المتوسط، واصفاً هذه الخطوة الأحادية بأنها صفعة للجهود الرامية لبدء المفاوضات في نزاعها القائم مع اليونان.

ووفقا لقناة العربية الحدث، قال وزير الخارجية الألمانى، إنه يجب وقف تأرجح تركيا بين التصعيد وسياسة التخفيف، موضحا أن تهيئة الأجواء لإجراء المحادثات أمر يرجع لتركيا.

ولفت وزير الخارجية الألماني إلى أنه تعمد عدم زيارة أنقرة في مسار الرحلة، متابعا: يرجع قراري بالتوجه اليوم إلى نيقوسيا وأثينا فقط إلى التطورات الجارية التي نتحدث عنها.