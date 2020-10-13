اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 08:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ألمانيا تنتقد سياسات تركيا التصعيدية فى شرق المتوسط

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 07:23 م
ألمانيا تنتقد سياسات تركيا التصعيدية فى شرق المتوسط وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتقد وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، تركيا لإعادتها إرسال سفينة مسح إلى منطقة بحرية متنازع عليها في شرق البحر المتوسط، واصفاً هذه الخطوة الأحادية بأنها صفعة للجهود الرامية لبدء المفاوضات في نزاعها القائم مع اليونان.

ووفقا لقناة العربية الحدث، قال وزير الخارجية الألمانى، إنه يجب وقف تأرجح تركيا بين التصعيد وسياسة التخفيف، موضحا أن تهيئة الأجواء لإجراء المحادثات أمر يرجع لتركيا.

ولفت وزير الخارجية الألماني إلى أنه تعمد عدم زيارة أنقرة في مسار الرحلة، متابعا: يرجع قراري بالتوجه اليوم إلى نيقوسيا وأثينا فقط إلى التطورات الجارية التي نتحدث عنها.


المانيا

تركيا

شرق المتوسط

وزير الخارجية الألمانى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

المجتمع الدولى يرفض التصعيد التركى في المتوسط.. أوروبا: إذا لم تلتزم أنقرة وتوقف تصعيدها ستكون العقوبات خيارنا.. الولايات المتحدة تطالب تركيا بوقف الاستفزازات المحسوبة.. والسويد تتهمها بإشعال الصراع

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 07:00 م

رئيس وزراء أرمينيا: تركيا تحرض أذربيجان على مواصلة القتال في كاراباخ

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 06:56 م

أرمينيا تتهم تركيا بتقويض اتفاق وقف إطلاق النار وتحريض أذربيجان على القتال

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 06:39 م

وزير خارجية ألمانيا: على تركيا وقف لعبة التذبذب بموقفها بين التصعيد والتخفيف

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 05:52 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة