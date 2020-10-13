اليوم السابع
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ألمانيا تحذر تركيا من "الاستفزاز" فى شرق المتوسط

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 08:37 ص
ألمانيا تحذر تركيا من "الاستفزاز" فى شرق المتوسط وزير الخارجية الألماني هايكو ماس
رويترز

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قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الثلاثاء، إن على تركيا الكف عن الاستفزاز في النزاع على الغاز في شرق البحر المتوسط، مضيفا أن ألمانيا تتضامن مع قبرص واليونان كشريكين في الاتحاد الأوروبي.
 
وحث ماس تركيا على أن تظل منفتحة على المحادثات وعلى عدم استئناف التنقيب عن الغاز في المناطق البحرية محل النزاع.
 
وأبحرت سفينة تركية أمس الاثنين لإجراء مسوح سيزمية في شرق المتوسط، مما دفع اليونان للمطالبة من جديدة بفرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي على أنقرة في خلاف بشأن حقوق التنقيب البحرية.

المانيا

تركيا

قبرص

اليونان

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