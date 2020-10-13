أسعار النفط تسجل 41.76 دولار لبرنت و39.47 دولار للخام الأمريكي

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط، اليوم،41.76 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت مرتفعة بمقدار 4 سنتات، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 39.47 دولار للبرميل، مرتفعة بمقدار 4 سنتات.

استقرت أسعار النفط اليوم، بعدما مُنيت بخسائر 3% تقريبا في الجلسة السابقة مع بدء استئناف الإمدادات في النرويج وخليج المكسيك في الولايات المتحدة وليبيا وفقا لرويترز، في حين توقعت وكالة الطاقة الدولية انخفاض الطلب العالمي على الطاقة 5% هذا العام.

وكان مكتب السلامة وحماية البيئة في الولايات المتحدة قد أكد أمس إن شركات الطاقة واصلت امس الاثنين استئناف إنتاج النفط والغاز الطبيعي في المنطقة الأمريكية بشمال خليج المكسيك، بعد ثلاثة أيام من وصول الإعصار دلتا إلى اليابسة

وهبط إغلاق إنتاج النفط الخام البحري إلى 69.4%، أو 1.28 مليون برميل يوميا، من 91%، أو 1.68 مليون برميل يوميا، يوم الأحد، قالت الوكالة أيضا إن 47%، أو 1.28 مليار قدم مكعبة يوميا، من إنتاج الغاز الطبيعي البحري ظلت مغلقة حتى ظهر الاثنين انخفاضا من 1.68 مليار قدم مكعبة يوميا، أو 62%، أول أمس الأحد.

وفي الفترة من السادس من أكتوبر حتى اليوم الاثنين توقف 10.1 مليون برميل من إنتاج النفط الخام و9.6 مليار قدم مكعبة من إنتاج الغاز الطبيعي من الخليج بسبب الإعصار دلتا.