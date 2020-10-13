أسعار اللحوم البلدى اليوم الثلاثاء تبدأ من 110 - 130 جنيها

كتب أحمد حمادة

شهدت أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 13-10-2020 استقرارا وفقا للأسعار الرسمية من شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة حيث سجلت اللحوم الكندوز بين 110-130 جنيها سجلت أسعار البفتيك والاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو، الكبدة بين 120-140 جنيها الكيلو.

وسجل البرجر البلدى 120-140 جنيها الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها، وسجل اللحم المفروم العادى 110-125جنيها الكيلو، بينما سجل السجق 110-140 جنيها الكيلو، وسجلت أسعار اللحوم الضأن بين 120-140.جنيها اللحم الجملى 90-100 جنيه للكيلو.

ونشر "اليوم السابع"، عددًا من الإجراءات التى تم تنفيذها من قبل الحكومة ممثلة فى وزارة الزراعة والتى أدت إلى تراجع استيراد اللحوم والماشية الحية وثبات الأسعار للوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى.. وهى كالآتى.

إحياء مشروع "البتلو" وملء الفراغات أدى إلى فتح فرص تشغيلية للشباب والسيدات وتحسين دخول عدد المستفيدين من هذ المشاريع والحفاظ على ثبات الأسعار اللحوم وزيادة المعروض منها.

-زيادة أعداد تراخيص مزارع الإنتاج الحيوانى، ومنشآت الثروة الحيوانية بالقرار الوزارى 773 لسنة 2017.

-استمرار برنامج الهيئة العامة للخدمات البيطرية فى ترقيم وتسجيل الحيوانات.

-حماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية أدى إلى زيادة إنتاج اللحوم والألبان والحد من الاستيراد، من خلال حملات التحصين ضد الأمراض الوبائية.

-حظر ذبح "البتلو" حتى بلوغ السن القانونية للذبح وهو 400 كيلو، لزيادة المعروض من اللحوم الحمراء.

-رفع واستكمال الطاقة الاستيعابية لمزارع الإنتاج الحيوانى الكبيرة والمتوسطة من خلال مشروع ملء الفراغات لاستغلال طاقة ومساحات المزارع غير المستغلة بمزارع الإنتاج الحيوانى.

-استغلال البنية التحتية المتوفرة لدى مزارع الإنتاج والتى لا تعمل بكل طاقتها الإنتاجية.

-تمويل القروض بـ 5% من مبادرة البنك المركزى، وتوقيع برتوكولات مع البنوك الوطنية للمشاركة فى مشروعات الإنتاج الحيوانى.