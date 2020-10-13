أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 13-10-2020

ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم الثلاثاء 13-10-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 231.88 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:



سعر الذهب عيار 24

بنحو 231.88 ريال بما يعادل 61.80$



سعر الذهب عيار 22

بنحو 212.56 ريال بما يعادل 56.65$



سعر الذهب عيار 21

بنحو 202.90 ريال بما يعادل 54.08$



سعر الذهب عيار 18

بنحو 173.91 ريال بما يعادل 46.35$



سعر الذهب عيار 14

بنحو 135.26 ريال بما يعادل 36.05$



سعر الذهب عيار 12

بنحو 115.94 ريال بما يعادل 30.90$



سعر أوقية الذهب

بنحو 7,211 ريال بما يعادل 1,922$



سعر جنيه الذهب

بنحو 1,623 ريال بما يعادل 432.64$



سعر كيلو الذهب

بنحو 231,877 ريال بما يعادل 61,804$

تراجع الذهب العالمى اليوم الثلاثاء مع تعافي الدولار ولكن سعر المعدن النفيس قد يلقى دعما مستقبلا من حزمة تحفيز أمريكية تزيد من جاذبيته كأداة تحوط من التضخم الناجم عن ذلك.

وقال هوي لي الاقتصادي في أو.سي.بي.سي بنك "في غياب تراجع آخر للدولار، ينتاب المراهنين على صعود الذهب القليل من القلق حاليا".

وتابع "على المدى القريب أو الأطول، ستلقى أسعار الذهب دعما إذا أُقرت حزمة التحفيز، ولكن نتيجة الجمود في الوقت الحالي وتزايد احتمالات عدم إقرار حزمة قبل الانتخابات، سيعاني الذهب قليلا".