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أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 13-10-2020

الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 02:41 م
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 13-10-2020 ذهب
كتبت : سماح حمدى

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ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم الثلاثاء 13-10-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 231.88 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

سعر الذهب عيار 24

بنحو  231.88 ريال  بما يعادل  61.80$

سعر الذهب عيار 22  

بنحو  212.56 ريال  بما يعادل  56.65$

سعر الذهب عيار 21   

بنحو 202.90 ريال  بما يعادل  54.08$

سعر الذهب عيار 18   

بنحو  173.91 ريال  بما يعادل  46.35$

سعر الذهب عيار 14   

بنحو  135.26 ريال  بما يعادل  36.05$

سعر الذهب عيار 12  

بنحو  115.94 ريال   بما يعادل  30.90$

سعر أوقية الذهب

بنحو  7,211  ريال   بما يعادل  1,922$

سعر جنيه الذهب  

بنحو 1,623 ريال   بما يعادل   432.64$

سعر كيلو الذهب

بنحو 231,877 ريال  بما يعادل 61,804$
 
 
تراجع الذهب العالمى اليوم الثلاثاء مع تعافي الدولار ولكن سعر المعدن النفيس قد يلقى دعما مستقبلا من حزمة تحفيز أمريكية تزيد من جاذبيته كأداة تحوط من التضخم الناجم عن ذلك.
 
وقال هوي لي الاقتصادي في أو.سي.بي.سي بنك "في غياب تراجع آخر للدولار، ينتاب المراهنين على صعود الذهب القليل من القلق حاليا".
 
وتابع "على المدى القريب أو الأطول، ستلقى أسعار الذهب دعما إذا أُقرت حزمة التحفيز، ولكن نتيجة الجمود في الوقت الحالي وتزايد احتمالات عدم إقرار حزمة قبل الانتخابات، سيعاني الذهب قليلا".

 


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