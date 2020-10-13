أسامة كمال: معرض Cairo ICT يشهد مشاركة شركات عالمية وإقليمية ويناقش المدن الذكية

كتبت هبة السيد

كشف الإعلامى أسامة كمال رئيس معرض القاهرة الدولي للاتصالات cairo ict تفاصيل الدورة 24 من المعرض الذي سيعقد تحت شعار the big Reset خلال الفترة من 22 إلى 25 نوفمبر المقبل، حيث تشهد دورة هذا العام مشاركة شركات عالمية وإقليمية ويناقش المدن الذكية و َ النقل الذكي َ و البترول و الإنتاج الحربي و الأمن الإلكتروني، ذلك وسط فرص للاستثمار بالسوق المصري.

وقال كمال في لقاء صحفي مساء الثلاثاء، إن المعرض يعقد وسط إجراءات احترازية حيث سيجمع المعرض بين الصورة التقليدية للمعارض والصورة الافتراضية، كما سيتم التسجيل للحضور اونلاين من خلال التسجيل المسبق منعا لتكدس الزوار وسيتاح الدخول للزوار من خلال QR Code فضلا عن توزيع 50 ألف كمامة على الزوار و بعض إجراءات أخرى.

وأضاف أنه اجتمع مع قيادات الوزارة بشأن مشاركة الأخيرة في دورة هذا العام حيث لم تنقطع الوزارة و الهيئات و الشركات التابعه لها عن المشاركة في المعرض منذ نشأتها، فهم شركاء للمعرض ولا يتوقع عدم مشاركة الوزارة بسبب تداعيات كوفيد 19.