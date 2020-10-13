أزهرية القليوبية: العمل بالمعاهد ثلاثة أيام وتقسيم الطلاب لمجموعات وفقا للكثافة

القليوبية إبراهيم سالم

عقد الدكتور محمد الشحات رئيس الإدارة المركزية الأزهرية بالقليوبية، والشيخ عبد المجيد دومة الوكيل الشرعى، اجتماعا، اليوم الثلاثاء، مع مديري المراحل وموجهي العموم، وذلك فى إطار الاستعداد للاستقبال العام الدراسي الجديد، وحفاظا علي صحة طلاب الأزهر الشريف وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية الأزهرية بالقليوبية، أنه سيتم العمل بالمعاهد بنظام ثلاثة أيام وثلاثة أيام، حيث تم توضيح الضوابط الواجب اتباعها خلال العمل وفق الضوابط نظام ثلاثة أيام ومنها، إذا كانت الكثافة الطلابية أكثر من 10 طلاب سيتم تقسيمهم لمجموعتين، بحيث تتواجد كل مجموعة ثلاثة أيام.

وتابع، أنه إذا كانت الكثافة الطلابية أقل من 10 طلاب لا يتم تقسيم الطلاب ويكون حضور الطلاب ثلاثة أيام متفرقة، ويراعى قدر الإمكان حضور مرحلة رياض الأطفال والصفوف الثلاثة الأولى من المرحلة الابتدائية فى أيام موحدة، على أن تكون مهام المعلم متابعة مدى اكتساب الطلاب للمعارف والمعلومات والمهارات من خلال التواصل الإلكتروني "أون لاين"، والقيام بتسجيل أسماء الطلاب بدفتر متابعة الطلاب، وتحديد الأسماء الذين تم التواصل معهم ومحتوى التواصل فى دفتر المتابعة.

كما سيتم متابعة مدي فهم واستيعاب الطلاب للمحتوي الإلكتروني المقدم لهم، ويقوم المعلم بإعداد اختبارات وأدوات تقييم إلكترونية، يحدد من خلالها مستويات الطلاب فيما يتلقونه من دروس فى الفصل وعبر القنوات الإلكترونية، كما يتم تخصيص الفترة من بداية العام الدراسي إلى نهاية شهر أكتوبر الجاري لنواتج التعلم (الجزء المتبقي من المنهج الدراسي للعام الدراسي الماضي)، علي أن يتم تناول هذ الجزء دراسيا عن طريق المناقشة والإطلاع ولا يعد ذلك محلا للامتحان.

اجتماع المنطق المركزية الأزهرية



خلال اجتماع المنطقة الركزية الأزهرية بالقليوبية