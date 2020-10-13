أردوغان يثير غضب الاتحاد الأوروبى باستئنافه النشاط البحرى في المتوسط

كتبت فاطمة شوقى

قالت صحيفة "لاراثون" الإسبانية إن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يثير غضب الاتحاد الأوروبى مجددا، ويستفزه بعد إرساله سفينة إلى المياه المتنازع عليها مع اليونان، لإجراء دراسات زلزالية والبحث عن الهيدروكربونات، وهى حركة دافعت عنها أنقرة باعتبارها "حقا" فى الوقت التى تعتبرها أثنيا "تهديدا".

وأفادت البحرية التركية عن انتشار "أوروتش رئيس" حتى 22 أكتوبر في منطقة تقع بين جزيرتي كاستيلوريزو ورودس ، بعد سحب السفينة في سبتمبر لإعطاء فرصة للحوار مع اليونان، وحذرت تركيا بالفعل في ذلك الوقت من أنها ستستأنف النشاط إذا لم يكن هناك تقدم.

وكان وزير الطاقة التركى فاتح دونمز قال إن السفينة ستواصل أعمال الاستكشاف والحفر و"حماية حقوقنا".

لم تتباطأ وزارة الخارجية اليونانية في الرد على حركة ترى أنها "تمثل تصعيدا ومباشرة من أجل سلام وأمن المنطقة" ، ولهذا حثت السلطات التركية على التراجع عن ذلك.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن تركيا تنتظر الآن عقوبات جديدة من قبل الاتحاد الأوروبى وذلك لأنها تتجاهل طلبات الحوار من جديد.

وكان حذر مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أمس الاثنين، من أن المهمة الجديدة للسفينة التركية الخاصة بالتنقيب عن الغاز وعودتها إلى المياه المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط قد تؤدى إلى توترات جديدة واستشهد بجهود خفض التصعيد التى تم الدعوة اليها فى قمة المجلس الأوروبى قبل أسبوعين.

وأعلن وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس، أنه سيتوجه إلى اليونان وقبرص اليوم الثلاثاء ولكن ليس إلى تركيا، على عكس تقارير سابقة ترددت فى وسائل الإعلام التركية واليونانية.