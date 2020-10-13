أرباحها 385 مليون دولار أسبوعيا.. مافيا ندرانجيتا بعد مواجهتها مع شرطة البرازيل

كتبت فاطمة شوقى

تبحث الشرطة البرازيلية مجددا عن أكبر تاجر مخدرات فى البرازيل والذى ينتمى إلى مافيا ندرانجيتا كالابريا الإيطالية، ويدعى أندريه دو راب، وذلك بعد الافراج عنه العام الماضى، وذلك بسبب مسئوليته عن شحنة كوكايين كانت متجهة إلى أوروبا عبر ميناء سانتوس الأهم فى أمريكا اللاتينية، ولكن ما هى مافيا ندرانجيتا الإيطالية.

وتعتبر مافيا ندرانجيتا هى المنظمة الإجرامية الأولى فى إيطاليا والتى تم التقليل منها منذ سنوات، وأصبحت أقوى جماعة وحشية فى البلاد، مع تداعيات على ثلاث قارات على الاقل، بما فى ذلك العلاقات القوية مع عصابات المخدرات الكولومبية.

وكانت بداية ندرانجيتا فى توليدو الإسبانية وكانت متخصصة فى القمار إلا أنها أصبحت واحدة من أربع منظمات اجرامية تعمل فى إيطاليا، ووفقا لصحيفة المساجيرو الإيطالية فإن سيطرة هذه المنظمة وصلت إلى قارات آخرى مثل شمال افريقيا وأوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية، وحسب المحللين فإن المنظمة تضم 4000 -4000 عضو.

وصف محققون أوروبيون مافيا "ندرانجيتا" الإيطالية بأنها "أقوى منظمة مافيا عابرة للحدود"، بعدما أسفرت أوسع مداهمة على الإطلاق تنفذها الشرطة الأوروبية ضد الجماعة الإيطالية عن اعتقال 80 شخصا فى ديسمبر 2018، ووفقًا لبحث أجراه معهد "أوريسبيز" الإيطالى، تجني"ندرانجيتا" ما يتراوح بين 300 و350 مليون يورو (330-385 مليون دولار) أسبوعيا من عمليات تهريب المخدرات، التى يمثل مخدر الكوكايين الجزء الأكبر منها، وتعتبر شرطة مكافحة المافيا الإيطالية الرقم موثوقا، وفقا لصحيفة "الناثيونال" الفنزوويلية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة الإيطالية ألقت القبض على 11 شخصا فى إطار متابعتها لعمنلة محكمة كانت بدأتها العام الماضى ضد عناصر مافيا ندرانجيتا والتى أسفرت عن إلقاء القبض على نحو 330 شخصا، وذلك فى يوليو الماضى.

وعلى مدار 30 عاما، بداية من عام 1969، سقط ما يقرب من 700 شخص ضحايا لهذه الجرائم، التى بلغت الذروة فى 1977 بتسجيل 75 حالة فى عام واحد، بحسب ما ورد فى مقال نشرته مجلة "إيطاليان ريفيو أوف كريمينولوجي" المتخصصة فى علم الإجرام، نقلا عن بيانات وزارة الداخلية الإيطالية.

وحسب خبير فى شرطة مكافحة المافيا الإيطالية، وصل نصيب مافيا ندرانجيتا إلى ما يتراوح بين 65 و70% من أموال الفديات التى تقدر بـ800 مليار ليرة (470 مليون دولار)، حصلت عليها جماعات إجرامية إيطالية مختلفة جراء عمليات الاختطاف.

كما أن مافيا ندرانجيتا سيطرت على قطاعى العقارات والأشغال العامة، وأقامت حى سكنى على ساحل كالابريا معروف باسم جيتى.