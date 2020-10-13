أخبار المحافظات اليوم.. إحالة أوراق مغتصب ابنته 9 مرات للمفتى

فريق المحافظات

نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة، اليوم الثلاثاء، على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

جنايات المحلة تحيل أوراق مغتصب ابنته 9 مرات بعد توثيقها وضربها بكرباج للمفتى



المستشار أيمن سليمان

قضت محكمة جنايات المحلة الكبرى الدائرة الثانية برئاسة المستشار أيمن سليمان وعضوية المستشارين عمرو عبده شاهين وجورج فخري حنا، وبحضور بهاء على مدير نيابة الطفل، بإحالة أوراق سامح ع، مغتصب ابنته البالغة من العمر 16 عاما بالإكراه 9 مرات، بعد التعدى عليها بالضرب باستخدام "كرباج"، لفضيلة مفتى الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدام المتهم شنقاً، فيما هو منسوب إليه من اتهام، وتحديد جلسة 13 ديسمبر القادم للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهم على ذمة القضية.





كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغا من نجلة المتهم وتدعى "سعاد" تتهم والدها بالتعدي عليها جنسيا بالإكراه وإجبارها على ممارسة الرذيلة معه باستخدام كرباج. وتمكن الرائد محمد نصر رئيس مباحث قسم أول المحلة من ضبط المتهم .





باشرت نيابة الطفل التحقيقات في القضية واستعمت لأقوال المجني عليها والتي اتهمت والدها باغتصابها كرها عنها واستخدامه كرباج وتوثيقها واكراهها لممارسة الجنس معه . كما كشفت التحقيقات في القضية ان المتهم ارتكب جريمته 9 مرات مع نجلته كرها عنها، وقيامه باستغلال عدم تواجد زوجته بالمنزل في ارتكاب جريمته النكراء . واعترف المتهم تفصيليا في تحقيقات النيابة العامة بارتكاب جريمته في حق نجلته، وتم إحالته لمحكمة جنايات المحلة واصدرت حكمها المتقدم .

"السائق الأمين" عثر على 9 آلاف دولار وأعادها لصاحبها





"لم يمنعنى فقرى من أداء الأمانات لأصحابها" بهذه الكلمات تحدث محمد شقرانى الذى يبلغ من العمر 45 سنة، ويعمل سائق توك توك، عن قصة عثوره على حقيبة بداخلها مبلغ مالى يقدر بنحو 9 آلاف دولار، ورغم حجم المبلغ وحاجاته للمال هو وأسرته فإن ذلك كله لم يمنعه من أداء الأمانة لصاحبها بعد أن ظل 12 ساعة متواصلة يبحث عن صاحبها.





"اليوم السابع" توجه إلى منزل السائق الأمين، بمركز سمالوط بمحافظة المنيا، والذى يقع داخل حارة صغيرة وهو عبارة عن منزل بسيط مكون من حجرة واحدة، يسكن فيها سائق التوك توك محمد شقرانى، وأبناءه الـ6 ووالدته العجوز.

ورغم حالته الاقتصادية الصعبة إلا أنه ضرب المثل فى الأمانة والمعدن المصرى الأصيل، فمرضه واحتياجه للمال لسداد مديونياته التى تراكمت عليه، لم يمنعه من واجبه الأخلاقى ورفض أن يقبل على نفسه وأسرته مبلغ كبير من المال عثر عليه فى الطريق أثناء قيادته التوك توك، وأصر على إعادته لصاحبه، بعد أن ظل يبحث من شروق الشمس حتى غروبها ولم يهدأ حتى أعاد المال لصاحبة ورد الأمانة إلى أهلها.

مدارس المحافظات مستعدة لانطلاق العام الدراسى الجديد





رفعت مديريات التربية والتعليم بالمحافظات حالة الطوارئ استعدادا للعام الدراسى الجديد خاصة فى ظل تطبيق نظام جديد لعدد أيام الحضور واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، كما قام المحافظون بعقد اجتماعات للتأكيد على الاستعدادات العام الدراسى الجديد.



حيث أعلن المحافظون جاهزية الفصول، والكمامات والتباعد والإجراءات الاحترازية أبرز الشروط، ويتم تنظيم جولات على المنشآت التعليمية للتأكد من استعدادها لانطلاق العام الدراسى الجديد.

تفاصيل مبادرة مديرة مدرسة السلام الابتدائية بالأقصر والمعلمين لتنظيفها





(كم يرفع العلم أشخاصاً إلى رتب ويخفض الجهل أشرافاً بلا أدب) تلك الكلمات لخص فيها الإمام الشافعى حال العلم، وهنا فى أرمنت الحيط غرب محافظة الأقصر وفى مبنى قديم يعود لعام 1903 قرر مجموعة من المعلمين وعلى رأسهم مديرة المدرسة إطلاق حملة نظافة وتجميل وغسيل شاملة قبيل استقبال الطلبة مع بدء العام الدراسى الجديد يوم السبت المقبل رسمياً، وانطلقوا كخلية نحل لتجميل المدرسة وطرقاتها وفصولها متطوعين بأنفسهم ومشاركة عمال من خارج المدينة، بعد إصابة العامل الرئيسي بكسر فى القدم وسيجرى عملية جراحية خلال الأيام المقبلة، وضرب فريق المدرسة مثال فى المحبة والمودة فيما بينهم بالتعاون فى حملة النظافة داخل مدرستهم وهى مدرسة السلام الابتدائية بأرمنت الحيط.





وفى قلب المدرسة التقى "اليوم السابع" بالمعلمين القائمين على تلك المبادرة لتجميل مدرستهم واستقبال التلاميذ من أبناؤهم وجيرانهم وأبناء البلد بمنطقة أرمنت الحيط غرب محافظة الأقصر، حيث قالت الأستاذة منى يوسف أبو العلاوى، أن مدير المدرسة يجب أن يكون على قدر المسئولية فى المكان الذى يعمل فيه، وهى بحكم تواجدها مديرة للمدرسة والعامل المسئول عن النظافة وتجهيز المدرسة والفصول للعام الدراسى الجديد مريض ومصاب بكسر فى القدم وسيجرى عملية جراحية خلال الأيام المقبلة، فقد استعانت بعامل من مجلس المدينة ليقوم بالتنظيف للمدرسة ولكن لم يقدر على إنجاز العمل كله.





تدخل جميع المعلمين للمساعدة فى تجميل مدرستهم فهى مدرسة قديمة ومتهالكة، قائلةً: "قررنا إنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل العام الجامعى الجديد، فالمدرسة قديمة وتحتاج لدعم كبير وخطة تطوير شاملة ولكن المدارس على الأبواب ولم نشتكى وقررنا العمل بأيدينا لخدمة تلاميذنا مع دخولهم العام الدراسى الجديد، وقررنا تنظيف المكان اللى عايشين فيه، ومش هينفع التلاميذ يحضروا يوم السبت ويقعدوا على التراب فى المقاعد بالفصول والجدران والأرضيات، وإستعنا بجميع المعلمون بالمدرسة وقمنا بتنظيف المدرسة والفصول والجدران والطرقات استعداداً للعام الجديد، ونتمنى من الله أن يكون عام سعيد على كل أطفال وطلاب مصر".





تعكف وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم فى المحافظات والجهات الأمنية للتصدى لأباطرة الدروس الخصوصية قبل بداية العام الدراسي، وغلق سناتر الدروس الخصوصية، مع تفعيل مجموعات التقوية لجميع المراحل التعليمية.





أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، أن الدروس الخصوصية فى السناتر أو المنازل أو اليوتيوب أو الزووم، لن تفيد تعليميًا ولن تساعد على حل الامتحانات الجديدة فى المرحلة الثانوية، وهى إهدار للوقت والمال، مشيرًا إلى أن تقليل أيام الأسبوع الدراسية مع عودة الدراسة، خصوصًا مع وجود المنصات الإلكترونية والمكتبة الرقمية، ما يساعد على التعليم المدمج، وسوف يتم تقسيم الطلاب لمجموعات وكل مجموعة تحضر يومين فى الأسبوع بضوابط، وباقى الأيام مع الأدوات الإلكترونية.

حيث تقرر غلق 20 سنتر فى قنا و4 بالوادى الجديد، ويتم تنظيم مجموعات تقوية مجانية ومنصات تعليمية وقنوات فضائية لدعم الطلاب، وتقرر الوقف عن العمل والتحويل للتحقيق للمخالفين.

صياد بالغربية يصطاد تمساح صغير ببحر ميت يزيد





تمكن أحد الصيادين اليوم الثلاثاء، من اصطياد تمساح صغير ببحر ميت يزيد أمام كوبرى فاروق بمحافظة الغربية، وقام بإخراجه من المياه . كان الصياد قد فوجئ بظهور رأس لكائن حى بالمياه اثناء قيامه بالصيد، وعلى الفور قفز فى المياه وتمكن من اصطياده، وتبين أنه تمساح صغير، وقام الصياد بإخراجه من المياه والتحفظ عليه .

وانتقل لمكان الواقعة لجنة من مديرية الرى بالغربية لفحص البلاغ، والبحث عن أى تماسيح أخرى بالمياه، وذلك فى الوقت الذى تم فيه تحذير المواطنين والأطفال والسيدات بتوخى الحذر أثناء استخدام المياه ببحر ميت يزيد خشية ظهور تماسيح أخرى.

أنظار العالم تتجه إلى معبد أبو سمبل لمتابعة سطوع الشمس على قدس الأقداس





22 أكتوبر و22 فبراير، تاريخ يتكرر مرتين كل عام ويتزامن معهما أحد أبرز الأحداث على أجندة الآثار فى مصر، وهو ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد أبو سمبل بمحافظة أسوان جنوب مصر، وهى الظاهرة الفلكية الفريدة التى جسدها القدماء المصريون وظلت تاريخاً يحتفى به المهتمون بالآثار وعلومها فى شتى بقاع العالم.





من جانبه، أكد الدكتور عبد المنعم سعيد مدير عام آثار أسوان والنوبة، أن المنطقة الأثرية رفعت حالة الطوارئ استعداداً لاستقبال ظاهرة تعامد الشمس خلال هذا الشهر، وجارى التنسيق لتحديد الشخصيات البارزة التى سيوجه لها الدعوة لحضور تعامد الشمس.





أوضح مدير عام آثار أسوان والنوبة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم التركيز على المنظومة الأمنية وتركيب كاميرات مراقبة وأجهزة الإنذار، وزيادة الرقعة الخضراء والمسطحات الخارجية، وتزويد جميع الخزانات بالمياه لتوفيرها ومواجهة انقطاع المياه، وذلك بالتزامن مع الظاهرة التى تشهد إقبالاً كبيراً، بالإضافة إلى الاهتمام بالإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء عملية الدخول والخروج من المعبد، وتطوير منظومة الإضاءة بالكامل لمعبدى أبو سمبل، مع إصلاح "شفاطات" القبة الخرسانية.