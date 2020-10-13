أخبار الاقتصاد اليوم :تحالف صناعي وطني لإنتاج إطارات المركبات بكافة أنواعها

كتب عبد الحليم سالم

شهدت أخبار الاقتصاد المصرى اليوم العديد من الأحداث لعل من أبرزها توقيع بروتوكول تعاون ، لإنشاء تحالف مصري لإنشاء مصنع إطارات سيارات بمختلف أنواعها باستثمارات ضخمة تعرف على التفاصيل

"التخطيط" و"المؤسسة الدولية لتمويل التجارة" يطلقان برنامج بناء القدرات لهيئة السلع التموينية

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، عضو مجموعة البنك الاسلامي للتنمية، برنامج بناء القدرات للهيئة العامة للسلع التموينية في إطار مشروع "الحلول التجارية المدمجة" التي تقدمها المؤسسة لدولها الأعضاء لدعم برامجها التنموية.

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ جمهورية مصر لدى مجموعة البنك الاسلامي للتنمية إن برنامج بناء القدرات للهيئة العامة للسلع التموينية في إطار مشروع "الحلول التجارية المدمجة" والذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع المؤسسة، يتضمن تنفيذ ثلاث دورات تدريبية تتناول المعاملات البنكية التجارية المتعلقة باستيراد البضائع وإعداد القوائم المالية وكذلك إدارة الإجراءات التجارية المتعلقة باستـلام البضائع، ليستفد منه 44 متدربًا

تحالف صناعي وطني لإنتاج إطارات المركبات بكافة أنواعها بالشراكة بين قطاع الأعمال والإنتاج الحربي والعربية للتصنيع.. إعادة إحياء العلامة التجارية نسر.. وشركات عالمية تنفذ دراسات الجدوى لإنتاج 7.7 مليون إطار سنويا

شهد "هشام توفيق "وزير قطاع الأعمال العام والمهندس "محمد أحمد مرسي" وزير الإنتاج الحربي والفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع، توقيع اتفاقية إطارية للتعاون بين الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع.

يأتي توقيع الاتفاقية في إطار تكامل جهود مؤسسات الدولة لتنفيذ الخطط التنموية الطموحة طبقا لرؤية مصر 2030.

في هذا الصدد، أكد الوزير هشام توفيق أن هذا الاتفاق يأتي في ضوء رؤية مشتركة بين وزارة قطاع الأعمال ووزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع لتوحيد الجهود وتحقيق التكامل في صناعة الإطارات وإحياء هذه الصناعة وتعميقها محليا وفقا لمعايير الجودة العالمية، مشيرًا إلى أن الطريق الأمثل للتنمية لابد أن يتم بتضافر الجهود واستثمار كافة إمكانيات مُؤسساتنا الوطنية.

أشاد وزير قطاع الأعمال بالقدرات التصنيعية بالإنتاج الحربي والعربية للتصنيع لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا العالمية، مؤكدا أن توقيع هذه المذكرة يعد خطوة لتوحيد كافة الجهود المعنية للنهوض بالصناعة الوطنية وخلق علامة تجارية مميزة للمنتج المصري.

وأضاف أن توقيع الاتفاقية يعد خطوة على الطريق الصحيح لتعزيز مثل هذا النوع من الاستثمارات المحلية، وتقديم منتجات وطنية للأسواق العالمية، ضمن جهود الوزارة لإعادة هيكلة شركة النقل والهندسة وإحياء علامة "النسر" ، لتلبية احتياجات السوق المحلي وإحلال الواردات من الإطارات بالإضافة إلى التصدير للخارج.

3.8 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك الإسكندرية فى سبتمبر

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام في استقرار الأسعار.

تلقى الوزير تقريرًا من السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية، قامت بالإفراج عن مشمول 13 ألفًا و421 شهادة جمركية وارد نهائى، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: «مستلزمات الإنتاج، وقطع الغيار، والسيارات، والدخان».

أضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بلغت 756 مليونًا و74 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة عن تلك الشهادات حوالى 3 مليارات و113 مليونًا و 534 ألف جنيه.

وثيقة تعاون بين "الصناعات الغذائية وتحيا مصر و«سلامة الغذاء» للحد من انتشار كورونا

أعلنت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، عن توقيعها بروتوكول تعاون مشترك مع صندوق تحيا مصر، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، في إطار مبادرة الحد من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقع البروتوكول كل من المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، والاستاذ تامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، والدكتور حسين منصور رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وقال «الجزايرلي»، إن غرفة الصناعات الغذائية في إطار مبادرة الحد من انتشار فيروس كورونا تؤكد على دور الصناع المجتمعي ومساهمته الفعالة في رفع الوعي بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتبعها الدولة لمنع انتشار الفيروس بالإضافة إلى توجيه الدعم المباشر لجميع العاملين بقطاع الصناعات الغذائية خاصة وأن طبيعة عملهم تتطلب التواجد والتحرك في كافة مواقع العمل والإنتاج وأكد، أن الغرفة تضع قضية الحفاظ علي الصحة والسلامة المهنية في صدارة أولوياتها، وذلك من خلال توفير المستلزمات الطبية والوقائية الشخصية ورفع مستويات الوقاية وتقليل نسب الإصابة بالفيروس.

وزير قطاع الأعمال يلتقى رؤساء النقابات العامة لبحث لائحة الموارد البشرية

عقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام اليوم، اجتماعا مع قيادات اتحاد عمال مصر ورؤساء النقابات العامة وذلك لبحث مسودة لائحة الموارد البشرية الموحدة الجديدة، والتى تم إرسالها للشركات مؤخرا لإبداء رأيها فيها ولا سيما فى ظل حالك الرفض التامة من نقابات الشركات الفرعية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، للائحة فيما يتعلق بالأجور والحوافز والبدلات والعلاج وغيرها من بنود اللائحة .

وكشف عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، خلال الجمعية العامة لشركة باتا اليوم أن الشركات تنتظر ما سيسفر عنه اجتماع الوزير مع رؤساء النقابات وما سبتم الاتفاق عليه فيما يتعلق باللائحة بحيث يتم التطبيق فى الشركات بعد التوافق عليها واقرارها.

يحيى زكى: نعمل على توطين 10 قطاعات صناعية فى اقتصادية قناة السويس

قال المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إن المنطقة عملت خلال الفترة الماضية على محورين أساسين تمثلا في تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية في مناطقها وموانئها التابعة، والعمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال عدد من الإجراءات و استكمال الأطر التشريعية والنظم والقوانين لتلبية رغبات المستثمرين العاملين بالمنطقة والذي تمثل مؤخراً في إصدار المنطقة لدليل جمركي خاص بها والذي تضمن عدداً من التسهيلات والإعفاءات التي ستجعل المنطقة قادرة على التوجه نحو استقطاب استثمارات محددة.

وجاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمنتدى نظمته غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر تحت رعاية السفارة الفرنسية بالقاهرة وبمشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والسفير الفرنسي لدى القاهرة وأيمن سليمان المدير التنفيذي للصندوق السيادي لمصر وسيد حنفي الأمين العام لغرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر وذلك لمناقشة تأثير تداعيات فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد والاستثمار في مصر .

وزيرة التجارة تستثنى الفول المجمد والصويا من قرار حظر تصدير الفول

وافقت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة على استثناء الفول الأخضر المجمد من قرار حظر تصدير الفول والذى أصدرته 5 أكتوبر الماضى، بناء على الطلبات التى تقدمت بها شركات الصناعات الغذائية المصدرة لنوعية الفول الأخضر المجمد للخارج .

وأعلن المجلس التصديرى للصناعات الغذائية برئاسة هانى برزى عن استجابة الوزيرة لمذكرة المجلس والتى تم رفعها 6 أكتوبر 2020 الجارى اليوم التالى لقرار حظر تصدير الفول، وتضمنت المذكرة طلب استثناء الفول الأخضر المجمد من قرار حظر تصدير الفول رقم 477 الصادر فى 5 أكتوبر 2020 ، وقامت الوزيرة على الفور استثناء الفول الأخضر المجمد (حب وقرون) وفول الصويا من القرار الوزارى رقم 477.