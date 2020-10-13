أبو الغيط يستقبل وزير خارجية الأردن ويبحثان أخر مستجدات الوضع الفلسطينى

كتب مصطفى عنبر

استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أيمن الصفدي وزير خارجية المملكة الأردنية، بمقر الأمانة العامة للجامعة. و صرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة، أن اللقاء تناول مجمل الأوضاع العربية، مع التركيز على القضية الفلسطينية.

وأوضح المصدر أن الأمين العام ، تناول كذلك مع الوزير الأردنى آخر المستجدات المتعلقة بالوضع الفلسطينى فى ظل المتغيرات الأخيرة على الساحتين الدولية والإقليمية.

وذكر المصدر أن الأمين العام أكد خلال اللقاء على دقة المنعطف الذي تمر به القضية الفلسطينية، مشدداً على أن المرحلة الحالية تقتضي العمل المتضافر على الصعيد العربي وكذلك الدولي من أجل الحفاظ على أسس ومحددات التسوية السلمية، في إطار حل الدولتين، ووفقاً لمقررات الشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن، مشيراً إلى أن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو، وعاصمتها القدس الشرقية، تظل الغاية التي تحظى بتوافق دولي، فضلاً عن الإجماع العربى الكامل.