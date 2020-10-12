9 أعراض لا ينصح السيدات بتجاهلها.. أبرزها تورم الثدى والتعب المستمر

كتبت نهير عبد النبى

عادة ما تكون آلام الصدر والحمى المرتفعة والنزيف علامات على أن شيئًا ما يؤثر على صحتك، يمكن لجسمك أيضًا أن يحذرك من المشاكل بطرق أكثر دقة. قد لا تفهم بعض النساء هذه العلامات أو تدرك أن هذه الأعراض تتطلب عناية طبية، وحسب ما ذكره موقع healthline فهناك بعض العلامات التي ينصح السيدات بعدم تجاهلها وهى:

1:تورم الثدي أو تغير لونه



يمكن أن يكون تورم الثدي طبيعيًا، تنتفخ أثداء العديد من النساء قبل الدورة الشهرية أو أثناء الحمل ومع ذلك ، إذا كنت تعانين من تورم غير عادي أو جديد ، فتحدثى إلى طبيبك. قد يكون التورم السريع أو تغير اللون (بقع أرجوانية أو حمراء) من علامات الإصابة بسرطان الثدي الالتهابي.

2:انتفاخ البطن



انتفاخ البطن هو أحد أعراض الدورة الشهرية الشائعة يمكن أن تجعلك بعض الحساسيات الغذائية تشعر أيضًا بالانتفاخ لمدة يوم أو يومين ومع ذلك ، قد يكون انتفاخ البطن الذي يستمر لأكثر من أسبوع علامة مبكرة على الإصابة بسرطان المبيض.

3:براز دموي أو أسود



يمكن أن يختلف لون البراز ويعتمد ذلك على الأطعمة التي تتناولها والأدوية التي تتناولها،على سبيل المثال ، قد تؤدي مكملات الحديد وأدوية الإسهال إلى تحويل لون البراز إلى اللون الأسود .

ويشير البراز الأسود إلى إصابتك بنزيف في الجهاز الهضمي العلوي (GI). يشير البراز ذو اللون الأحمر الداكن أو الدموي إلى نزيف أقل في الجهاز الهضمي. هذه علامات يجب أن ترى طبيبك للتحقق من النزيف.

4:التعب المستمر



في كثير من الأحيان ، من المحتمل أن تواجه نوبات من التعب بسبب قلة النوم أو شيء آخر. ولكن إذا كنت تشعر بالإرهاق باستمرار ، فقد يكون الوقت قد حان لرؤية الطبيب قد يكون التعب المستمر علامة على وجود مشكلة طبية ومنها"كآبة،تليف كبد، فقر دم، سرطان، متلازمة التعب المزمن،فشل كلوي،أمراض القلب والأوعية الدموية، مرض الغدة الدرقية، توقف التنفس أثناء النوم، داء السكري".

5:فقدان الوزن غير المبرر



من الطبيعي أن تفقد الوزن إذا غيرت نظامك الغذائي أو بدأت في ممارسة الرياضة قد يكون فقدان الوزن من تلقاء نفسه أمرًا مثيرًا للقلق. تحدث إلى طبيبك إذا انخفض وزنك دون سبب واضح.

6:شعر الصدر أو الوجه



نمو شعر الوجه ليس مجرد مشكلة تجميلية. عادة ما ينتج نمو الشعر على الصدر أو الوجه عن ارتفاع مستويات الأندروجينات (هرمونات الذكورة). قد يكون هذا من أعراض متلازمة المبيض المتعدد الكيسات (متلازمة تكيس المبايض).

7:مشاكل المعدة المزمنة



لا ينبغي أن تكون مشاكل المعدة العرضية سببًا رئيسيًا للقلق ومع ذلك ، يمكن أن تكون مشاكل المعدة المزمنة علامة على متلازمة القولون العصبي (IBS). تشمل أعراض القولون العصبي"آلام وتشنجات في البطن، إسهال، إمساك".

يعتبر القولون العصبي أكثر شيوعًا عند النساء منه عند الرجال من السهل الخلط بين أعراضه واضطراب المعدة أو تناول وجبة سيئة يجب أن ترى الطبيب إذا كنت تعاني من هذه الأعراض بانتظام يمكن علاج متلازمة القولون العصبي من خلال إجراء تغييرات في نظامك الغذائي ونمط حياتك. يمكن أن يساعد الدواء أيضًا في علاج الأعراض.

8:نزيف مهبلي بعد سن اليأس



يحدث انقطاع الطمث في منتصف العمر عندما يتوقف جسمك عن التبويض. هذا يجعلك تتوقف عن الدورة الشهرية يشير انقطاع الطمث إلى الوقت الذي توقفت فيه الدورة الشهرية لمدة عام على الأقل.

9:السكتة الدماغية



يجب أن يعرف جميع البالغين أعراض السكتة الدماغية أو النوبة الإقفارية العابرة (TIA). يشار إلى TIAs أحيانًا باسم "ضربات صغيرة". على عكس السكتة الدماغية ، لا تسبب TIA إصابة دائمة للدماغ. ومع ذلك ، فإن حوالي ثلث الأشخاص الذين أصيبوا بالنوبة العابرة العابرة سيصابون بسكتة دماغية لاحقًا.