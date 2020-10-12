73 ألف و571 طلب تصالح بمخالفات المبانى فى كفر الشيخ بقيمة 368 مليون و313 ألف جنيه

كفر الشيخ - محمد سليمان

أكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تقدم كافة التسهيلات لراغبى التصالح بمخالفات المبانى، وخاصة بعد تخفيض سعر المتر بالقرى والمدن ما بين 35% لـ50%، مما زاد الإقبال على المراكز التكنولوجية الـ9 بالمدن، بالإضافة لإطلاق البوابة الإلكترونية "محليات"، واستقبالهم بـ88 مدرسة بالقرى، و13 مركزًا للمعلومات بالوحدات المحلية، ليتسنى للمواطن تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية، وحافظا على صحته، وتوفير خدمة سداد قيمة جديدة التصالح الـ25% من خلال كارت الفيزا.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن عدد طلبات التصالح التى تلقتها المحافظة 73ألف و571 طلب تصالح، وقيمة المبالغ التى تم تحصيلها سواء رسوم التقديم وجدية التصالح 368 مليون و313 ألف جنيه، مؤكداً أن مبلغ التصالح ستعود على المواطنين فى صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمبانى المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة، مؤكداً أنه يشيد بأهالى المحافظة لإقبالهم على التصالح، لوعيهم بأهمية التصالح والاستجابة للدولة.