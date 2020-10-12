3267 إصابة جديدة بكورونا في إندونيسيا و91 وفاة

رويترز

أظهرت بيانات فريق العمل المعني بمكافحة فيروس كورونا في إندونيسيا أن البلاد سجلت 3267 حالة إصابة جديدة بالفيروس اليوم الاثنين، وهي أقل زيادة يومية منذ 14 سبتمبر، و91 حالة وفاة.

وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 في البلاد 336716 والوفيات المرتبطة به 11935.

وكان قد قال حاكم العاصمة الإندونيسية جاكرتا أنيس باسويدان إن المدينة ستطلق غدا الاثنين فترة "انتقالية" بتخفيف قيود الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد لمدة أسبوعين وذلك بعد أن تباطأت وتيرة العدوى على مدى الأسبوعين الماضيين.