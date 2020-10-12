30 مرشحا يتنافسون على مقعدى الدائرة الأولى بانتخابات النواب فى بورسعيد

بورسعيد محمد فرج

تشهد الدائرة الأولى ومقرها قسم أول بورفؤاد، وتضم شرق وغرب والضواحى في بورسعيد، والتى حددتها الهيئة العليا للانتخابات لتجرى فيها انتخابات مجلس النواب المقبلة 2020 والمخصصة لها مقعدان بالنظام الفردى، منافسة قوية. فى الدائرة الأولى ومقرها مدينة بورفؤاد محافظة بورسعيد، تشتد المنافسة بين عدد كبير من المرشحين الذين يخوضون المعركة الانتخابية بالدائرة الأولى، والتى تضم 30 مرشحا من شرق وغرب وضواحى، وتجرى بالنظام الفردى من بينهم 25 مرشحا مستقلا و5 مرشحين ينتمون لأحزاب مستقبل وطن والحرية وحماة الوطن والمصريين الأحرار والمؤتمر بإجمالى 5 أحزاب يشعلون الصراع بين مرشحى النظام الفردى بالدائرة الأولى ومقرها مدينة بورفؤاد.

ومن جهة أخرى تشتعل المنافسة بين 30 مرشحا بالدائرة التى تشهد خوض 6 سيدات و25 رجلا موزعين على 25 وظيفة ومهن مختلفة فمن بينهم 19 موظفا و3 محامين وعامل مزارع و4 بدون عمل وواحد فقط بالمعاش و2 مهن أخرى.

ومن ثم فإن المنافسة تشتد بين الوجوه الشابة التى تخوض المعركة الانتخابية لأول مرة وبين الأكثر شعبية بالدائرة الأولى للفوز بالمقعد الفردى .

تجرى انتخابات مجلس النواب الجديد على مرحلتين، حيث تضم كل مرحلة عدد من المحافظات تجرى فيها الانتخابات بالداخل والخارج، وحددت قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد إجراء الانتخابات فى كل مرحلة وجولة الإعادة بها والمحافظات التى تضمها كل مرحلة.

وفى هذا الإطار نستعرض كل المعلومات التى تريد معرفتها عن المرحلة الأولى والمحافظات التى تتضمنها ومواعيد إجراء الانتخابات بها فى الداخل والخارج وجولة الإعادة أيضا.

محافظات المرحلة الأولى:

الانتخابات ستكون على مرحلتين تجرى عملية الانتخابات فى المرحلة الأولى فى دوائر 14 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

مواعيد المرحلة الأولى:

الانتخابات ستكون على مرحلتين، حيث تجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 21 و22 و23 أكتوبر، وتجرى الانتخابات فى الداخل من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى يومى السبت والأحد الموافقين 24 و25 أكتوبر، على أن تعلن النتيجة بالنسبة للمرحلة الأولى ونشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه الأحد الموافق الأول نوفمبر.

مواعيد جولة الإعادة للمرحلة الأولى:

تكون جولة الإعادة فى المرحلة الأولى بالنسبة للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والاثنين الموافقين 21 و22 و23 نوفمبر، وفى الداخل يومى الاثنين والثلاثاء الموافقين 23 و24 نوفمبر على أن تعلن النتيجة النخهائية ونشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم 30 نوفمبر.