3.3 مليار دولار استثمارات عمليات تنمية حقول البترول

كتبت – مروة الغول

كشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول ، أن حجم استثمارات الشركات الأجنبية والمشتركة التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول لعمليات تنمية حقول البترول خلال العام 2019 بلغ حوالي 3.3 مليار دولار.

وذكرت المصادر، أن حجم النشاط الاستثماري للشركات الأجنبية والمشتركة التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول بلغ حوالي 5.3مليار دولار،فى نشاط البحث والاستكشاف وتنمية وتشغيل حقول الإنتاج البترولية خلال عام 2019 .

وأضافت المصادر، أن حجم النشاط الاستثمارى للهيئة العامة للبترول وشركات القطاع العام، بلغت حوالى 6.414 مليار جنيه خلال عام 2109 موزعة على عدد من الأنشطة المختلفة منها2.042 مليار جنيه فى مجالات البحث وإنتاج البترول للشركات الوطنية و3.649مليار جنيه لرفع كفاءة وإحلال وتجديد وحدات الإنتاج وتحسين مواصفات المنتجات البترولية بما يتناسب مع المواصفات العالمية و430 مليون جنيه فى رفع كفاءة خطوط الأنابيب وتحسين خدمة وتعبئة وتداول المنتجات البترولية مضيفة أن حجم مشروعات الأمن الصناعى وحماية البيئة بلغت حوالى 293مليون جنيه متمثلة فى أعمال تجديد شبكات الإطفاء والتبريد وتأمين الحقول وتوريد معدات الإطفاء.

يذكرأن انتاج مصر من الثروة البترولية خلال السنوات الست الماضية ارتفع إلى معدلات غير مسبوقة وخاصة الغاز الطبيعى الذى ارتفع إلى أعلى معدلاته كأحد ثمار خطط قطاع البترول فى الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة ووضعها على الإنتاج بما ساهم في زيادة الإنتاج تدريجياً والوصول الى معدلات غير مسبوقة حيث بلغ انتاج الغاز الطبيعى أكثر من 7 مليار قدم مكعب يومياً في ديسمبر 2019 ، بعد تنفيذ 37 مشروعاً في هذا المجال على مدار السنوات الستة الماضية باستثمارات 28 مليار دولار وبإجمالي معدلات انتاج أولية مضافة من هذه المشروعات تصل إلى حوالى 7.8 مليار قدم مكعب غاز.