14 عارضا من الطلاب والخريجين بجناح جامعة القناة بمعرض تراثنا.. صور

الإسماعيلية - صبرى غانم

تشارك جامعة قناة السويس بمعرض تراثنا الثاني للحرف اليدوية والتراثية بأرض المعارض بالتجمع الخامس بالقاهرة- والذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية السبت 10 أكتوبر.

وكان الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس قد افتتح معرض الجامعة للحرف التراثية الأسبوع الماضي، مؤكدا على اهتمام الدولة بقطاع الحرف والصناعات اليدوية، وحرص جامعة قناة السويس على المشاركة المجتمعية وتوفير فرص لتسويق المنتجات اليدوية لطلابها وخريجيها وأهالي القرى الأكثر احتياجا.

ومن ناحيتها، أوضحت الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إن الجامعة تشارك بمعرض تراثنا ضمن 6 جامعات مصرية، وتابعت أنه قد تقدمت 40 جامعة للمشاركة بالمعرض بينما تأهل وفاز بالمشاركة 6 جامعات فقط.

وأشار الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أن مشاركة طلاب الجامعة بمعرض تراثنا يعد احتكاكا للطلاب بسوق العمل، ويتيح لهم فرصة التعرف على كيفية تسويق منتجاتهم، مؤكدا على أنه تم اختيار الطلاب المشاركين من المتميزين والمبدعين.

وأضافت الدكتورة داليا منصور عميد كلية الطب البيطري والمدير التنفيذي لمشروع تطوير القرى الأكثر احتياجا، إن جامعة قناة السويس شاركت بـ14 عارضا وعارضة تم اختيارهم من المشاركين بمعرض الجامعة ما بين طلاب وخريجين وأهالي القرى الأكثر احتياجا.

وأشارت إلى أن المعروضات التي تضمنها جناح جامعة قناة السويس بمعرض تراثنا تنوعت ما بين مشغولات الخرز والكروشيه والمعروضات السيناوية، التطريز اليدوي على الأقمشة، إكسسوارات، الديكوباج، ومختلف صنوف الصناعات اليدوية.

المعروضات

المشاركون فى المعرض

المنتجات المشاركة فى المعرض

مشغولات يديوية