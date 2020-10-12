وليد جنبلاط يرفض ترأس الحريرى رئاسة الحكومة اللبنانية

كتب أحمد عرفة

أعلن رئيس الحزب التقدمى الاشتراكى النائب اللبنانى السابق وليد جنبلاط، رفضه تسمية رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريرى لرئاسة الحكومة الجديدة في لبنان.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال رئيس الحزب التقدمى الاشتراكى، إن سعد الحريري سمى نفسه لرئاسة الحكومة وليس هناك حاجة لأن نذهب إلى بعبدا موضحًا أنه رفض استقبال وفد كتلة المستقبل الموفد من الحريرى للبحث فى التطورات الحكومية، متابعا: ليس هكذا يعامل وليد جنبلاط.

وأوضح وليد جنبلاط أن سعد الحريرى سلم الدولة اللبنانية في السنوات الثلاث الأخيرة للثنائي الشيعي حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر المتمثل بجبران باسيل وهو مشارك في الحكم كما سمير جعجع رئيس حزب القوات.