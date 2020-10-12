وكالة أردنية: حكومة "الخصاونة" تؤدى اليمين الدستورية أمام الملك اليوم

كتب مصطفى عنبر

قالت وكالة "عمون" الأردنية ، أن حكومة الدكتور بشر الخصاونة ستؤدي اليمين الدستورية أمام العاهل الأردنى الملك عبدالله الثاني عند الساعة الثالثة عصر اليوم الاثنين بتوقيت الأردن.

وأوضحت أن العاهل الأردنى سيلتقى بفريق الحكومة السابقة ورئيسه الدكتور عمر الرزاز قبل أداء اليمين الدستورية لحكومة الخصاونة.

وعرضت الوكالة أسماء أعضاء حكومة الدكتور بشر الخصاونة:

- بشر هاني الخصاونة رئيسا للوزراء

- توفيق باشا الحلالمة وزيرا للداخلية خلفا لسلامة حماد.

- أيمن الصفدي وزيرا للخارجية وشؤون المغتربين ونائبا للشؤون السياسية.

- توفيق كريشان وزيرا للإدارة المحلية ونائبا للرئيس للشؤون المحلية، خلفا لوليد المصري.

- علي العايد وزير دولة لشؤون الإعلام خلفاً لأمجد العضايلة.

- رابعة العجارمة وزيرة الدولة لتطوير الأداء المؤسسي خلفا لياسرة غوشة.

- معتصم السعيدان وزيرا للمياه والري خلفا لرائد ابو السعود

- مروان الخيطان وزيرا للنقل خلفا لخالد سيف

- أيمن المفلح وزيرا للتنمية الاجتماعية خلفا لبسمة اسحاقات

- مها العلي وزيرا للصناعة والتجارة خلفا لطارق الحموري.

- نبيل مصاروة وزيرا للبيئة خلفا لصالح الخرابشة

- محمد داودية وزيرا للزراعة

- "محمد سلامة" فارس النابلسي وزيرا للشباب خلفا لفارس البريزات

- الدكتور معن القطامين وزيرا للعمل خلفا لنضال البطاينة.

- أحمد الهناندة وزيرا للاقتصاد الرقمي والريادة خلفا لمثنى الغرايبة

- الدكتور (نواف وصفي) سعيد التل وزير دولة لشؤون المتابعة

- الدكتور محمد ابوقديس وزيرا للتعليم العالي

- المهندس يحيى الكسبي وزيرًا للأشغال العامة والإسكان خلفًا لفلاح العموش.

- الدكتور نذير عبيدات وزيرا للصحة خلفا للدكتور سعد جابر.

- امية طوقان نائبا للرئيس للشؤون الاقتصادية.

- الدكتور ناصر الشريدة وزيرا للتخطيط خلفا لوسام الربضي.

- الدكتور إبراهيم الجازي وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء خلفا لسامي الداوود.

- أحمد زيادات وزير دولة للشؤون القانونية خلفا لمبارك أبو يامين.

- النائب الأسبق محمود الخرابشة وزير دولة.

- موسى المعايطة وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية.

- بسام التلهوني وزيرا للعدل.

- باسم الطويسي وزيرا للثقافة.

- تيسير النعيمي وزيرا للتربية والتعليم.

- محمد الخلايلة وزيرا للأوقاف وشؤون المقدسات الاسلامية.

- هالة زواتي وزيرا للطاقة.