اليوم السابع
Ads
الإثنين، 12 أكتوبر 2020 03:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وصول أول سفينة شحن إماراتية إلى ميناء حيفا الإسرائيلى

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 12:06 م
وصول أول سفينة شحن إماراتية إلى ميناء حيفا الإسرائيلى سفينة إماراتية تصل ميناء حيفا
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
رست سفينة "MSC-PARIS"، الإماراتية، صباح اليوم، الإثنين، فى ميناء حيفا الإسرائيلي لتصبح أول سفينة إماراتية تصل إلى إسرائيل.
 
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية فى تغريدة على حسابها في "تويتر" "لحظة تاريخية في ميناء حيفا: أول سفينة شحن قادمة من الإمارات دخلت صباح اليوم إلى إسرائيل"، وأضافت "بذلك افتتاح أول خط تجاري بحري بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل".
 
ونقل موقع بوابة العين الإماراتى، ذكرت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي أن السفينة وصلت مباشرة من ميناء جبل علي في دبى، وأشارت إلى أن السفينة محملة بالبضائع متوقعة وصول المزيد من السفن في المرحلة المقبلة.
 
ووقعت الإمارات وإسرائيل في الخامس عشر من شهر سبتمبرالماضى على اتفاقية سلام، وسط ترحيب دولى.
 
وأبرمت المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، المنشأة الرائدة في محفظة موانئ دبي العالمية، قبل أسابيع، والمركز الرائد للأعمال والخدمات اللوجستية في دولة الإمارات العربية المتحدة، واتحاد غرف التجارة الإسرائيلية اتفاقية استراتيجية ضمن جهودهما لدعم قطاع الأعمال وتشجيع التعاون الاقتصادي.
 
وتتوقع إسرائيل أن يبلغ حجم التجارة مع الإمارات أربعة مليارات دولار سنويا.

سفينة

الإمارات

ميناء حيفا الإسرائيلى

سفينة إماراتية

إسرائيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حكومة إسرائيل تصدق بالإجماع على معاهدة السلام مع الإمارات

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 11:28 ص

لقاء ثلاثى يجمع وزراء خارجية الإمارات وإسرائيل وألمانيا.. عبد الله بن زايد: معاهدة السلام تغير التفكير التقليدى لتحديات الشرق الأوسط.. وزير الخارجية الإسرائيلى: الحوار مع أبو ظبى يساهم فى حل قضايا المنطقة

الثلاثاء، 06 أكتوبر 2020 06:48 م

وزير الخارجية الألمانى: المحادثات الإماراتية الإسرائيلية بحثت بنود معاهدة السلام

الثلاثاء، 06 أكتوبر 2020 05:48 م

وزير الخارجية الإماراتى: معاهدة السلام تغير التفكير التقليدى لتحديات المنطقة

الثلاثاء، 06 أكتوبر 2020 05:46 م

قرقاش يؤكد قدرة معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية على تعزيز الاستقرار

الخميس، 24 سبتمبر 2020 04:26 م

الهند ترحب بمعاهدة السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل

الخميس، 17 سبتمبر 2020 03:14 م

معاهدة السلام تدخل حيز التنفيذ وترامب يرحب بفجر جديد.. الإمارات والبحرين يفتحان صفحة جديدة مع إسرائيل.. وزير الخارجية الإماراتى يؤكد دعم فلسطين.. "الزيانى" يتمسك بحل الدولتين.. ونتنياهو يراهن على نهاية الصراع

الأربعاء، 16 سبتمبر 2020 12:30 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة