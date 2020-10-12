وصول أول سفينة شحن إماراتية إلى ميناء حيفا الإسرائيلى

وكالات

رست سفينة "MSC-PARIS"، الإماراتية، صباح اليوم، الإثنين، فى ميناء حيفا الإسرائيلي لتصبح أول سفينة إماراتية تصل إلى إسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية فى تغريدة على حسابها في "تويتر" "لحظة تاريخية في ميناء حيفا: أول سفينة شحن قادمة من الإمارات دخلت صباح اليوم إلى إسرائيل"، وأضافت "بذلك افتتاح أول خط تجاري بحري بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل".

ونقل موقع بوابة العين الإماراتى، ذكرت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي أن السفينة وصلت مباشرة من ميناء جبل علي في دبى، وأشارت إلى أن السفينة محملة بالبضائع متوقعة وصول المزيد من السفن في المرحلة المقبلة.

ووقعت الإمارات وإسرائيل في الخامس عشر من شهر سبتمبرالماضى على اتفاقية سلام، وسط ترحيب دولى.

وأبرمت المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، المنشأة الرائدة في محفظة موانئ دبي العالمية، قبل أسابيع، والمركز الرائد للأعمال والخدمات اللوجستية في دولة الإمارات العربية المتحدة، واتحاد غرف التجارة الإسرائيلية اتفاقية استراتيجية ضمن جهودهما لدعم قطاع الأعمال وتشجيع التعاون الاقتصادي.

وتتوقع إسرائيل أن يبلغ حجم التجارة مع الإمارات أربعة مليارات دولار سنويا.