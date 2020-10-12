وزير قطاع الأعمال يستعرض الاستراتيجية النهائية لتطوير شركة مصر الجديدة

كتب عبد الحليم سالم

يستعرض صباح اليوم ،هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام ، استراتيجية تطوير شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير التابعة للوزارة ، ومن المنتظر خلال الاجتماع مناقشة الاستراتيجية المقترحة من مجلس الإدارة بشأن تطوير شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، والتى تضمنت عدة محاور منها تطوير محفظة الأراضى الضخمة فى هليوبوليس الجديدة وهليوبارك، وتعظيم استغلال الأصول العقارية المملوكة للشركة والمتمركزة فى منطقة الكوربة، وحسن استغلال حديقة الميريلاند ومبنى غرناطة التاريخى، وتضمنت الاستراتيجية كذلك خطة إعادة الهيكلة الإدارية للشركة، ورسم صورة جديدة للشركة تتناسب مع تاريخها وعراقتها.

يشهد الاجتماع المهندس هشام أبو العطا ، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير ، ومجلس إدارة شركة مصر الجديدة.

جدير بالذكر أن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، عقد اجتماعًا سابقا مع مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بتشكيله الجديد، بحضور المهندس هشام أبو العطا رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير ،حيث أشاد الوزير بالاستراتيجية المقترحة وجهود مجلس الإدارة فى إعدادها، وطلب إجراء بعض التعديلات وإعادة العرض وهو ما سيتم اليوم فى المؤتمر الصحفى .

وحققت الشركة أرباحاً بلغت 379.59 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2019 حتى مارس 2020، مقابل أرباح بلغت 39.59 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالى الماضي ، وخلال الفترة الماضية ارتفعت إيرادات الشركة إلى 1.13 مليار جنيه، مقابل 468.59 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من العام المالى الماضي ، وأرجعت الشركة نمو الإيرادات إلى زيادة المبيعات من الأراضى بمدينة هليوبوليس الجديدة ومنطقة شيراتون مصر الجديدة.